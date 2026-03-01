Slušaj vest

Žena golmana Predraga Rajkovića, bivša manekenka Ana Rajković proslavila je juče 30. rođendan, a na mrežama su završili klipovi na kojima se vidi crvena torta na šest spratova.

Naime, nju je sačekalo iznenađenje u vidu balona i vatrometa, a ona nije mogla da sakrije sreću kada je shvatila da joj je Predrag sve priredio u dogovoru sa drugaricama. Torta je sve oduševila, pogotovo zbog toga što je na sebi imala mašne i zlatne svećice, a Ana i Predrag su se grlili sve vreme, kako se vidi na snimcima.

Slavljenica je blistala u bordo haljini bez brushaltera, a svi su je hvalili da izgleda bolje nego ikada.

Operisala nos pre rođendana

Podsetimo, nedavno je u prvom planu bila njena operacija nosa.

Naime, Ana je nedavno sve iznenadila operacijom nosa, te su je mnoge devojke pitale kod koga je išla na intervenciju.

Ona je naime, smanjila i korigovala nos, a komplimenti nisu prestajali da stižu.