Slušaj vest

Žena golmana Predraga Rajkovića, bivša manekenka Ana Rajković proslavila je juče 30. rođendan, a na mrežama su završili klipovi na kojima se vidi crvena torta na šest spratova.

Naime, nju je sačekalo iznenađenje u vidu balona i vatrometa, a ona nije mogla da sakrije sreću kada je shvatila da joj je Predrag sve priredio u dogovoru sa drugaricama. Torta je sve oduševila, pogotovo zbog toga što je na sebi imala mašne i zlatne svećice, a Ana i Predrag su se grlili sve vreme, kako se vidi na snimcima.

Slavljenica je blistala u bordo haljini bez brushaltera, a svi su je hvalili da izgleda bolje nego ikada.

Aba Rajković slavi rođendan Foto: Pritnscreen/Instagram

Operisala nos pre rođendana

Podsetimo, nedavno je u prvom planu bila njena operacija nosa.

Naime, Ana je nedavno sve iznenadila operacijom nosa, te su je mnoge devojke pitale kod koga je išla na intervenciju.

Ona je naime, smanjila i korigovala nos, a komplimenti nisu prestajali da stižu.

- Nos je savršen kod koga si radila - glasio je jedan komentar, međutim, Ana nije odgovarala na komplimente ispod slika.

Ne propustiteStars"JAKO PATIM..." Majka Ane Rajković otkrila istinu o odnosu sa ćerkom i zetom: Priznala kako su nestale slike sa njenog profila i šokirala
ana-rajkovic.jpg
StarsANA RAJKOVIĆ BRUTALNO ODGOVORILA MAJCI! Drama u porodici uzela maha, javno se prepucavaju: "Dosta je!"
Screenshot 2025-09-02 191650.png
Stars"SVAKA ĆERKA JE OGLEDALO SVOG OCA" Majka Ane Rajković iznenadila je mnoge objavom na društvenim mrežama, dok svi bruje o svađi nje i Predraga Rajkovića
Nela Cakić
FudbalZBOG ANE SE TOPI MINUS: Dok je Srbija okovana ledom, Rajkovićeva supruga na Maldivima pokazuje savršeno izvajano telo na vrelom pesku! (FOTO)
Ana Rajković