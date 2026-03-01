Slušaj vest

Sestre Sara i Anja Damnjanović, poznate srpske influenserke otišle su u Dubai kako bi tamo provele našu zimu, a njih je juče zadesio pravi užas, kada je Iran napao Ujedinjene Arapske Emirate. Anja Damnjanović oglasila se tim povodom.

- Ljudi su u jednom trenutku počeli da istrčavaju iz restorana, vrištali su i bežali gde god su mogli. Nastala je velika panika. Naš deo grada nikako nije bezbedan. Bile smo na 24. spratu i cela zgrada se tresla. Uspele smo stvari da pokupimo u jednom momentu i samo da se povučemo odatle. Sinoć su u garaži postavljali stolice i dušeke kako bi ljudi tamo prespavali, jer napolju nije bilo nikakvog mira. Od jutra se situacija ponavlja. Strah se vidi na licima ljudi - ispričala je ona.

1/4 Vidi galeriju Sara Damjanović Foto: Pritnscreen/Instagram

Besna na srpske influensere

- Smatram da ljudi sa naših prostora, a posebno pojedini influenseri koji su se javno oglašavali, umanjuju ozbiljnost cele situacije. Iskreno, ne razumem kako neko može tako olako da shvati nešto što je objektivno vrlo ozbiljno i uznemirujuće - poručila je Anja.

- U ovakvim okolnostima sam shvatila koliko ljudi olako sve shvataju. Posebno me zabrinjavaju naše "influenserke." Mi smo se povukle iz našeg dela grada jer je bio posebno kritičan. Nalazile smo o se na veoma visokom spratu i nije bilo nimalo prijatno, zgrada se tresla dok su projektili prolazili direktno iznad nas.

- To je bio trenutak kada smo shvatile da moramo da se sklonimo. Iskreno,samo želimo da se sve zaustavi. Nismo imale miran san, niti smo uspele normalno da jedemo nakon panike i bega iz restorana - napisala je, pa dodala:

- Kada se sve ovo završi, moraću da vam pronađem glasovnu poruku koju sam slala drugarici u kojoj pričam šta sam sanjala jer je to bukvalno sve ono što se juče desilo. Sara i ja smo bile užasno nervozne veče pre. Nismo imale mira i nikako nismo mogle da zaspimo, toliko neke negativne energije se osetilo. Od sada pa nadalje odlučile smo da slušamo intuiciju. Taj unutrašnji osećaj me baš nikada nije prevario - napisala je Anja na svom Instagramu.