Voditeljka Ruška Jakić je ćerku Anu Nadeždić dobila u prvom braku, a iako se sa mužem rastala kada je Ana imala samo tri meseca, Ruška se celog života trudila da naslednici pruži sve što poželi i zaslužuje.

Odrasla uz majku

Ana je odrastala uz svoju majku, obrazovala se, a kada je došlo vreme za studije, otputovala je u Italiju, gde je danas uspešan lajf kouč.

Iako ju je biološki otac napustio kada je imala samo tri meseca, ćerka Ruške Jakić vezala se za voditeljkinog drugog supruga - muzičara Voju Milinu, koji je u njenom životu zamenio očinsku figuru, piše "Story".

Ana o drugom suprugu majke

- Bio je veoma posvećen porodici, a prema meni se ponašao kao otac. Vodio me je na skijanje, naučio me je da plivam, odvodio me u školu i sve je bilo divno do moje 17. godine i drugog velikog životnog iskušenja za mene i moju majku kada je saznala da on ima ljubavnicu. Taj brak je propao, a ja sam se emocionalno anestezirala i zatvorila u sebe. Bol koji je krenuo nakon odlaska drugog najvažnijeg čoveka u mom životu je bio snažan - ispričala je Ana jednom prilikom za medije.

Ana je u osamnaestoj godini, na insistiranje svoje majke, upoznala svog biološkog oca.

- Bila sam tad u emocionalnom haosu. Odlučila sam tad da ga više nikad ne vidim, a kroz glavu mi je samo prolazilo “gde si bio toliko godina...?” - rekla je ona svojevremeno.

I dalje veruje u ljubav

Ruška je nedavno izjavila da nikada nije izgubila veru u ljubav.

- Imala sam sreću da sam živela u vremenu udvaranja kada je poljubac za laku noć bio romantičniji nego poljubiti se sa strancem u noći. U moje vreme su bili oni telefoni kada su bili popularni noćni razgovori. Tada su se muškarci trudili, danas niko nikog ne gleda. Imala sam ludu sreću da sam volela, da su me voleli i da su mi se udvarali pravi muškarci. Za mene pravi muškarac ne mora da bude mnogo bogat, već intelektualac i treba da ume da voli.

Ruška je na pitanje šta je najluđe što je uradila zbog ljubavi rekla:

- Najluđe je što sam uvek volela ludo! Hitler je poslednjih 14 dana na ostrvu Jelena rekao: "Bio sam najmoćniji čovek, ali za ceo svoj život ne mogu da izdvojim 14 srećnih dana", a ja za svojih 40 godina mogu da izdvojim 40.000 srećnih dana.

