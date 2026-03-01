Slušaj vest

Ruška Jakić, poznato TV lice iskreno je uvek govorila o svom životu.

Voditeljkaje svojevremeno u svojoj životnoj priči koju je ispričala za Kurir otvoreno govorila i o svojim brakovima. A imala ih je tri i svi su se završili razvodom.

Prvi muž najveća ljubav

- Sebe nazivam triput srećno razvedenom ženom. Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav i moj prvi muž. On je bio glumac, vodio je dugo "Dragstor ozbiljne muzike" i igrao u čuvenom filmu "Subotom uveče". Dejan je radio u Radio Beogradu i ja nisam ni znala da neko stalno ide iza mene, ali on nije imao hrabrosti da mi priđe. Onda je poslao jednog svog druga da mi kaže da on hoće da se upozna sa mnom. I ja ga pitam: "Pa što se ne upozna?" Tako smo se upoznali, to je bila ogromna ljubav, pisao mi je po pet pisama dnevno - pričala je Ruška pa nastavila:

Pogledajte kako je nekada izgledala Ruška Jakić

1/10 Vidi galeriju Ruška Jakić nekad i sad Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

- Zabavljali smo se punih pet godina, a u braku smo proveli nešto više od godinu dana. Čak sam išla u neko selo Dupilo da me posle venčanja, upozna sa svoje tri tetke, koje su još uvek bile nevine. Pita on njih tad: "Kako vam se sviđa moja Ruška?" A one mu odgovoriše: "Mogao si oženiti neku poštenu đevojku, a ne k*rvu!" Posle smo išli u Ulcinj, na grob njegovog oca, da se zakunemo da ćemo se voleti dok nas smrt ne rastavi. Ništa mi nije bilo važno osim ljubavi, onog trenutka kada bi ljubav prestala, mi smo se razilazili. Tako je bilo s Dejanom - otkrila je Ruška.

Drugi suprug, otac njene ćerke

Čuvena novinarka je otkrila da je isto tako bilo i sa drugim mužem.

- Velika ljubav je bila i sa ocem moje ćerke Ane, mojim drugim suprugom - čuvenim arhitektom Laletom Nadeždićem. Sa njim sam bila dve godine, razveli smo se kad je Ana imala samo dva meseca. Tu sam najviše pogrešila, jer sam htela da budem i otac i majka. Nikada ne treba davati više no što drugi mogu da prime, jer na kraju uvek ostaneš sam. Radila sam i odgajala ćerku, mnogo mi je i mama tad pomogla oko nje, ona mi je najvažnija bila.

1/12 Vidi galeriju Ruška Jakić nekad i sad Foto: Kurir Televizija

Treći brak je najduže trajao

- Sa trećim suprugom sam bila 13 godina u braku. To je bio Voja Mulina, bubnjar iz Škulinog orkestra. Voleo me je beskrajno i bio je bezgranično ljubomoran. Kada je moja Ana imala tri-četiri godine, bio je s njom u parku i ona ga je tad upitala da li može da ga zove tata. Razvela sam se kada me je prevario, dala sam mu 24 sata da izađe iz moje kuće, iz mog srca je već izašao. Onda je on hteo da se ubije, ali je nož okrenuo naopako, pa nije uspeo da iseče vene. Ja nikad nikog nisam prevarila, za mene je prevara prvo prevariti sebe i živeti u nekim lažnim iluzijama. Ipak, posle neke tri godine, pozvala sam ga da popijemo kafu i rekla sam mu da nije on kriv zbog preljube, da sam više tome doprinela ja, jer sam ga ja uvela u svet u kome se on nije snašao, gde je bio samo Ruškin muž. Tad sam mu rekla i da je prema mom detetu bio bolji nego njen biološki otac, moja majka i otac su ga obožavali. Kada je Ana došla iz Italije, odmah je otrčala da ga vidi. Počeo je da plače kao lud, ostali smo i danas u kontaktu. Ni o kome od njih trojice ne mogu ružnu reč da kažem, svi su oni bili deo mog života - ispričala je tada Ruška.

I dalje veruje u ljubav

Ruška je nedavno izjavila da nikada nije izgubila veru u ljubav.

- Imala sam sreću da sam živela u vremenu udvaranja kada je poljubac za laku noć bio romantičniji nego poljubiti se sa strancem u noći. U moje vreme su bili oni telefoni kada su bili popularni noćni razgovori. Tada su se muškarci trudili, danas niko nikog ne gleda. Imala sam ludu sreću da sam volela, da su me voleli i da su mi se udvarali pravi muškarci. Za mene pravi muškarac ne mora da bude mnogo bogat, već intelektualac i treba da ume da voli.

1/7 Vidi galeriju Ruška Jakić Foto: Kurir, Kurir Televizija, Zorana Jevtić

Ruška je na pitanje šta je najluđe što je uradila zbog ljubavi rekla:

- Najluđe je što sam uvek volela ludo! Hitler je poslednjih 14 dana na ostrvu Jelena rekao: "Bio sam najmoćniji čovek, ali za ceo svoj život ne mogu da izdvojim 14 srećnih dana", a ja za svojih 40 godina mogu da izdvojim 40.000 srećnih dana.