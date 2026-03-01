Slušaj vest

Ljubav i brakovi javnih ličnosti oduvek su bili najzanimljivija tema gradskih koluara, ali i domaćih medija, a ukoliko su skandalozni, postaju prava poslastica.

Neke od pevačica su odličan materijal kada su intrige i ljubavne romanse u pitanju. Jedna od njih je "kraljica novih ljubavi", Nataša Bekvalac, koja je tri puta zvanično bila u braku.

Nataša Bekvalac

Godine 2006. udala se za vaterpolistu Danila Ikodinovića sa kojim je dobila ćerku Hanu u martu 2007. Uz veliku medijsku buru, koju su i dnevna i žuta štampa više meseci pomno pratile, razveli su se 2011. godine. Krah braka usledio je posle teške saobraćajne nesreće koju je Danilo jedva preživeo. I danas kada se seti toga, želudac joj se stegne u čvor zbog svega što su tada preživeli. Taj krah braka je propraćen skandalima, kao i gotovo svaka emotivna veza pevačice.

Rukometaš Ljuba Jovanović i lepa pevačica su nekoliko puta raskidali i mirili se. Nataša je dugo krila da je u vezi sa Ljubom, međutim, ljubav je pobedila, pa se par venčao 2015. u strogoj tajnosti u stanu. Iako je ljubav bila jaka i strastvena, sagorela je posle dve godine braka.

Posle Ljube, Nata se po treći put udala i to za IT stručnjaka Luku Lazukića, a taj brak je okončan posle nasilja u porodici.

Kaja Ostojić

Katarina Kaja Ostojić je rekorderka kada je u pitanju mlađa generacija pevačica u pitanju. Ostojićeva je pre dve godine, četvrti put stala na ludi kamen i udala se za svog izabranika Miloša koji je inače u znak ljubavi istetovirao njen lik na ruci.

Pevačica se udala u crnoj venčanici i napravila intimno veselje sa najmilijima. Sa samo 19 godina stupila je u prvi brak u kome je dobila ćerkicu, a drugi put je sudbonosno "da" izgovorila u tajnosti košarkašu Urošu Duvnjaku 14. jula 2009. godine, dok je treći Kajin suprug bio svetski poznati belgijski di džej italijanskog porekla Vita Lućeentea poznatijeg kao Džunior Džek. Za njega se pevačica udala u Briselu 2014. godine u intimnoj atmosferi. Iako se činilo da će ovaj brak biti treća sreća, do razvoda je došlo nakon pet godina.

Lepa Lukić

Lepa Lukić je predstavnica starije generacije rekordera koja iza sebe ima 4 braka, te se mnogi šale da je "kraljica prstenova". Sa prvim suprugom Tomom, čije prezime i danas nosi, prošla je kroz pakao. Njena prijateljica Nadica je pre nekoliko godina to i potvrdila u razgovoru sa domaćim medijima, kada je progovorila o njegovoj ljubomori i pretnjama. O tome, pak, ona sama nikada nije govorila javno. Nakon njega, Lepa Lukić bila je sa Veljkom Dokićem u braku koji je potrajao samo dve godine.

Nekoliko godina kasnije Lepa se udala za menadžera Vladu Perovića. Međutim, ni tada joj nisu cvetale ruže, jer ga je zatekla u krevetu sa ljubavnicom. Posle razvoda sa Vladom, pevačica je uplovila u bračne vode sa Milanom Milanovićem, sa kojim je u braku bila 18 godina. Njihovu sreću prekinula je njegova iznenadna smrt, a pevačici je najteže palo to što nije uspela da se oprosti od svoje ljubavi, jer je preminuo u Kanadi 2019. godine.

Zlata Petrović

Zlata Petrović se udavala tri puta, a prvi je bio sa samo 16 godina kada je bila naterana na to. Nakon nekog vremena pobegla je iz porodične kuće i ostavila partnera.

Drugi brak je bio sa Hasanom Dudićem sa kojim je dobila sina Mikija, a drugi sa voditeljem Zoranom Pejićem Pejom sa kojim takođe ima sina, Jovana. Oduvek je važila za fatalnu ženu, a i danas izgleda fantastično.

Ruška Jakić

Čuvena voditeljka i novinarka Ruška Jakić nikada nije krila da joj je najveća ljubav bio prvi suprug Dejan Đurović.

Drugi put je pred matičara stala sa Laletom Nadeždićem, sa kojim ima ćerku Anu. Njihovo venčanje ovekovečeno je fotografijom koja je dospela u javnost i munjevito postala viralna.

Treći brak Ruške Jakić završio se prevarom.