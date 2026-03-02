Slušaj vest

Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena, započela je krajem osamdesetih svoj muzički put, da bi već početkom devedesetih, postala jedno od najprepoznatljivijih imena domaće pop scene.

Foto: Damir Dervišagić

Bila je jedna od poslednjih zvezda stare Jugoslavije, a danas je doktor nauka i profesorka.

Početak karijere joj je bio dosta težak, a u razgovoru sa ekipom emisije "Stars specijal", koja se emituje na Kurir televiziji, govorila nam je o prvim koracima sa ansamblom "Ekstra", razočarenjima i situacijama koje bi mnogi najradije zaboravili.

- U ono prvo vreme, kada sam ja počinjala da se bavim muzikom sa svojim ansamblom, mi smo svi bili iz Beograda. Svi ostali pevači i grupe bili su iz cele tadašnje Jugoslavije. Međutim, pošto smo mi bili Beograđani, nismo uopšte imali prostora da se pokažemo na sceni. Nisu bili poželjni ljudi iz Beograda. Da sam bila makar sa Žarkova, ali ja sam bila sa Slavije, iz centra Beograda. Svi dođu sa strane i zauzmu neki položaj, a onda se vrate u svoja sela i male gradiće, pa budu veliki i hoće da se prikazuju. Ti kad dođeš u veliki grad, ti treba da voliš taj grad i da prihvatiš sve to. Vi kad odete u Njujork, vi se ne ponašate kao da ste iz neke Prćilovice, nego prihvatite običaje Njujorka i tako hodate - rekla nam je na početku razgovora Snežana.

Pevačica nam je ispričala i kako je bukvalno doživela uspeh preko noći i od Snežane Berić postala Ekstra Nena.

- Došao je jedan divan čovek, kantautor Srđan Marjanović, koji je rekao da mi tako dobro sviramo i da moramo nešto da uradimo. Rekli smo mu da nas niko iz Beograda nije hteo. Odveo nas je na Radio-televiziju Ljubljana i mi tamo iz inata i revolta snimimo narodnjačku ploču. Postigli smo preko noći uspeh i cela Jugoslavija i Balkan je saznala za Ekstra Nenu. Samo smo spojili moje Nena sa ansamblom Ekstra - prisetila se Nena.

Snežana nam je pričala i o nepristojnoj ponudi koju je svojevremeno dobila od jednog muškarca.

- To je bio jedan jako uticajan čovek kome je predloženo da ja budem u nekoj kombinaciji s njim. Ja sam to, naravno, odbila. Bila sam malo i drčna, Crnogorka, imam nešto... Kultivisana sam dovoljno, ali ako me nagaziš, čuvaj se. Rekla sam mu: "Gospodine, da se vi meni sviđate, mi bi se zabavljali i bili zajedno, ali zbog karijere, ja sigurno neću biti sa vama!" Okruženje mi je tada reklo: "Onda, nek ti je Bog u pomoći!" Prošle su godine, ja sam otišla na Evroviziju, imala sam uspehe na festivalima. Ali to nije bilo ono kosmički, ali se znalo. Jedne godine, ja prelazim ulicu na pešačkom prelazu i staje auto. Zaustavlja saobraćaj, pali sva četiri i taj čovek izlazi iz auta nasred ulice, pa mi kaže: "Svaka ti čast mala, izdržala si sve!" Rekla sam mu: "Vama svaka ne čast!" - rekla je pevačica.

Svoje muzičke početke vezuje i za imena Svetlane Cece Ražnatović i Snežane Babić Sneki.

- U tom vremenu smo istog dana izašle Cece Veličković, Snežana Babić i ja. Istog dana su izašla tri albuma i to je buknulo svuda. Bili smo svuda, gostovali smo u svim šou programima.To se prodavalo, ali nikad nisam dobila ni dinar od toga, samo moje izdavačke kuće - otkrila je Berićeva.

Eksta Nena ispričala nam je i da je politička situacija u tadašnjoj državi, uticala na njen plasman na Evroviziji 1992.

- Bilo je sve protiv mene tad, ali bili smo Gospod i ja, i sve je bilo fantastično i dobili smo to 12.-13. mesto. Što se tiče plasmana, tada je bio rat. Bili smo totalno zbrisani sa svih lista i nismo imali pravo da budemo od prvog do petog mesta. Svi moji ugovori su izbrisani jer sam dolazila iz Savezne Republike Jugoslavije. Noć pre finala smo znali sve od prvog do petog mesta. Postoje krugovi koji tu lobiraju, ali mi smo bili izopšteni. Postoje kanali koji moraju da se poštuju. Kad sam se vratila u Beograd, šest meseci mi nije zazvonio telefon - zaključila je Ekstra Nena.

