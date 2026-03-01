Slušaj vest

Pevačica Nikolina Kovač porodila se nedavno i na svet je donela dečaka, a Saša Kapor je od crve tražio dozvolu kako bi se napravilo adekvatno slavlje, budući da je trenutno vreme posta.

Saša i Nikolina presrećni su zbog dolaska još jednog deteta na svet, a dok se ona oporavlja, ponosni tata polako priprema teren za proslavu.

- Saša je od crkve tražio blagoslov kako bi napravio adekvatnu proslavu, jer je sada vreme posta. Hteli su da se sve ispoštuje i bude po pravilima, kako se ništa ne bi prekršilo, a najbitnije mu je svakako da su mama i beba dobro - rekao nam je izvor blizak pevaču.

Inače, Saša i Nikolina Kovač su u poslednjem trenutku opremili sobu za bebu.

- Još uvek nismo spremili kutak za decu. Pored obaveza oko starije dece, sve smo ostavili u poslednji momenat. Moja majka će doći. Ne bih volela ni ja da ispaštam, u karijeri mi je lep momenat - rekla je Nikolina.

Govorila o vaspitanju dece

Ona je inače govorila o tome koliko je važno na pravi način usmeravati decu i vaspitavati ih tako da izrastu u dobre ljude, kao i da je škola institucija koja za isto to mora da se pobrine.