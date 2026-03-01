Luna Đogani i Marko Miljković trenutno su na odmoru na Maldivima, a zbog tenzija na Bliskom istoku, nisu u mogućnosti da se vrate u Srbiju. Luna se ovim povodom oglasila.

Naime, Luna je objavila stori na Instagramu, te napisala da je njena porodica dobro i da čeka da se situacija reši.

- Sve je u redu sa nama. Mi smo na Maldivima i čekamo informacije kao svi ostali - napisala je kratko na pomenutoj društvenoj mreži.