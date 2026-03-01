"GOSPODE, TI SI IZBAVITELJ MOJ" Silvija Đogani evakuisana iz stana u Dubaiju, čita psalam i moli se Bogu! Oglasila se i Luna Đogani
Silvija Đogani, ćerka Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, nedavno se preselila u Dubai, a sada se oglasila i otkrila kakvo je stanje nakon bombaških napada.
Silvija, koja je otkrila da je sa ćerkicom evakuisana, oglasila na instagram profilu, gde je objavila fotografiju na kojoj se vidi kako čita psalam 69.
"Bože, pohitaj da me izbaviš, Gospode, da mi pomogneš!
Nek se postide i posrame koji traže dušu moju! Nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele!
Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore: „Ha! ha!“
Nek se vesele i raduju Tobom svi koji Te traže, i koji ljube spasenje Tvoje neka jednako govore: „Velik je Bog!“
A ja sam nevoljan i siromah; Bože, pohitaj k meni! Ti si pomoć moja i izbavitelj moj; Gospode, ne časi!"
Evakuisana sa ćerkom
Podsetimo, Silvija u Dubaiju živi sa ćerkicom, a kako kaže, devojčica srećom nije pokazivala strah i ona se trudila da joj ne prenosi paniku.
- Ja sam u Dubai Marini, subotom je ovde krcato i prepuno turista, brodova, šetnje... Sve vreme čujem eksplozije, baš je jezivo. Čula sam se sa prijateljima koji rade na aerodromima u Dubaiju i kažu da je tamo frka i da su otkazani letovi - rekla je ona, a potom saopštila da je dobro, ali da je sa ćerkom evakuisana.
- Mi smo dobro, hvala na pitanju, ali evakuisane smo.
Luna Đogani i Marko Miljković trenutno su na odmoru na Maldivima, a zbog tenzija na Bliskom istoku, nisu u mogućnosti da se vrate u Srbiju. Luna se ovim povodom oglasila.
Naime, Luna je objavila stori na Instagramu, te napisala da je njena porodica dobro i da čeka da se situacija reši.
- Sve je u redu sa nama. Mi smo na Maldivima i čekamo informacije kao svi ostali - napisala je kratko na pomenutoj društvenoj mreži.