DUŠICA JAKOVILJEVIĆ ZAVRŠILA NA UŠIVANJU POVREDE IZNAD OKA: Po nju u Urgentni centar došao otac, evo da li večeras vodi emisiju
Dušica Jakovljević hitno je sa puta otišla do Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju, gde su joj lekari ušili povredu iznad oka.
Kako prenose mediji, Dušica je imala povredu iznad oka, koje je odmah ušivena, a sve vreme s njom je bio tata.
- Od Dušice se nije odvajao tata koji joj je u životu velika podška, a sve vreme je pridržavao ćerku posle ušivanja. Ona je dobila nalaze i otišla je kući da se odmori - kaže naš izvor.
Prema njegovim rečima, Dušica će večeras voditi emisiju, te će u svom prepoznatljivom stilu razgovarati sa izbačenim takmičarem.
Problemi sa zdravljem
Voditeljka je nedavno govorila o problemu sa kojim se dugo suočavala i pokušalvala nekolilo puta da reši.
- Desilo se da sam imala šest intervencija na sinusima - nehirurških, rađenih radiotalasima. To je ono što mnogi pogrešno tumače kao šest operacija. Pored toga imam i šest alergija. Inače, genetski sam sklona devijaciji, jer i sa tatine i sa mamine strane u porodici imamo jake kosti. U jednom trenutku sam poželela da svoj nos malo skratim i smanjim, jer mi se to jednostavno dopadalo. Pridržavala sam se svih preporuka tokom oporavka, ali se nos, nažalost, urušio na jednu stranu dok je zarastao. Upravo na mestu gde je bila devijacija srušio se prednji deo. Nije ništa strašno, ali me očekuje još jedna operacija koja bi trebalo sve da ispravi, jer se radi - rekla je voditeljka u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".
kurir.rs/blic