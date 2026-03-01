Prošle nedelje su ekipe uspele da usnime Relju na aerodromu bez Nikolije,a danas i Nikoliju - bez Relje.
NIKOLIJA JOVANOVIĆ BEZ TRUNKE ŠMINKE U JAVNOSTI! Prvi snimak posle drame sa Reljom, evo kako se ponašala na aerodromu (Video)
Pevačica Nikolija Jovanović se vratila u zemlju bez trunke šminke i želje da razgovala s novinarima koji su je čekali
Poslednjih nedelja domaća javnost bruji o Relji Popoviću i Nikoliji Jovanović, bračnom paru koji se našao u centru skandala zbog reperove navodne afere sa učesnicom Elite.
Nikolija Jovanović bez trunke šminke Foto: MONDO/Đorđe Milošević
Mediji nedeljama pokušavaju da uslikaju par zajedno i postave pitanja oko celokupne drame, ali prošle nedelje su ekipe uspele da usnime Relju na aerodromu bez Nikolije,a danas i Nikoliju - bez Relje.
Pevačica se pojavila na aerodromu bez trunke šminke. Nosila je tamne naočere i pričala na telefon i iako je videla da je medijske ekipe čekaju za izjavu, samo je prošetala pored njih i uletela u taksi.
kurir.rs/mondo
