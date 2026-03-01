Slušaj vest

Pevačica Nikolija Jovanović se vratila u zemlju bez trunke šminke i želje da razgovala s novinarima koji su je čekali

Poslednjih nedelja domaća javnost bruji o Relji Popoviću i Nikoliji Jovanović, bračnom paru koji se našao u centru skandala zbog reperove navodne afere sa učesnicom Elite.

Nikolija Jovanović bez trunke šminke Foto: MONDO/Đorđe Milošević

Mediji nedeljama pokušavaju da uslikaju par zajedno i postave pitanja oko celokupne drame, ali prošle nedelje su ekipe uspele da usnime Relju na aerodromu bez Nikolije,a danas i Nikoliju - bez Relje.