Slušaj vest

Pevač Haris Berković je stekao popularnost pobedom u "Zvezdama Granda", a onda još veću kada je bio u vezi sa Radom Manojlović. Haris živi sa majkom i bakom u Gradačcu, a njegove komšije imaju samo lepe reči o njemu.

- Znam ko je Haris Berković. Dobar je, al' nešto ne peva. Dobro je učio. Dobar je bio. Nemam šta o njem da kažem loše. Ništa nije bilo loše - rekla je komšinica i dodala da se pevač druži sa njenim unukom:

- On se pazi sa mojim unukom. Meni je unuk u Nemačkoj pa kad dođe ima onaj tenis veliki, pa igraju, a moj unuk viče: "Bolji je od mene". A dobro to sad, šta ćeš.

1/6 Vidi galeriju Haris Berković Foto: Pritnscreen/Instagram

Komšinica je otkrila da ga nije viđala sa devojkama posle Rade Manojlović.

- Pa nisam ga videla nikad da ima devojku. Posle Rade nema ništa... Znam ja da je ona tu i dolazila i spavala je tu, pa njegova baka, od Harisa, ona ima dole voćnjak, sretnem je i pitam gde je, kaže ona: "Odo Radi da naberem friške borovnice", "Imam ja", kaže: "U kući al' da joj friške uberem".

Komšinica se prisetila da je Haris jednom prilikom došao i kod njenog unuka dok je Rada bila u Gradačcu, ali da nije došao sa njom.

- Dođe tamo kod mog unuka preko puta, što nisi i Radu poveo kaže: "Spava" - ispričala je sa osmehom komšinica, a onda smo mi takođe prokomentarisali da je možda to bio problem što su raskinuli, zato što je spavala ceo dan, na šta je komšinica ponovo sa osmehom rekla:

- Jeste, jeste.

Ipak komšinica smatra da je Rada bila prava devojka za Harisa.

- Jeste. Meni je žao Rade, to jest meni je žao njega što nije sa Radom - ističe komšinica.

Sa njom smo porazgovarali i o tome što ga nema u medijima, a ona šapatom kaže:

- Al' šta ga je uhvatilo... Ja sam čula da se puno karta. Čula sam to od komšija, od drugih... Pa šta ja znam. Možda ga je i ona za to napustila.

1/7 Vidi galeriju Haris Berković i Rada Manojlović Foto: Dragan Kadić, Marina Lopičić

Komšinici je svakako žao što Rada i Haris više nisu zajedno:

- Mladi, lepi. Nema veze što je starija, nek je ona ovako dobra. Peva dobro, ja volim kad peva.

Komšinica je na kraju razgovora imala i poruku za Harisa:

- Obevazno se pomiri sa Radom, biće ti dobro.