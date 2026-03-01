Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik SPS-a Ivica Dačić (60) nalazi se u teškom zdravstvenom stanju, priključen je na aparate, a njegovo stanje prati se iz sata u sat. 

Svetlana Ceca Ranatović je na beogradskom aerodromu prokomentarisala njegovo zdravstvno stanje. 

"Znate sve, i javno se oglašavaju, a ja sam u kontaktu s njegovom porodicom. On je jak, moj južnjak. Ja verujem da će se on izboriti i da će ozdraviti", rekla nam je Ceca.

Ceca je i prokomentarisala i dokumetarac o Saši Popoviću koji je emitovan na godišnjicu smrti.

"Nažalost, nisam gledala, bila sam na putu, imala sam koncert, ali svi mi pišu da je bilo izuzetno emotivno", rekla je Ceca, a potom otkrila da joj je drago što se neko setio da prikaže kakav je Sale bio i privatno.

 kurir.rs/mondo

