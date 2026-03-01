Slušaj vest

Najpoznatija loto devojka Suzana Mančić već 25 godina uživa u ljubavi sa grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom.Svoju vezu krunisali su brakom 2018. godine, nakon čega voditeljka živi na relaciji Beograd-Atina.

Simeon Ocomokos poznat je isključivo kao biznismen, ali mnogi ne znaju čime se tačno bavi, evo kako on sada izgleda:

Njihova ljubav traje već 25 godina, no uspešno održavaju brak na daljinu.

Ko je Simeon?

Završio je pravo i ekonomiju na Univerzitetu u Atini, a radio je i kao stručnjak za komercijalne poslove u američkoj ambasadi u Atini. Bio je izvršni direktor Američko-grčke privredne komore, kao i generalni sekretar poslovnih saveta između Grčke i drugih zemalja.

Godine 1997. osnovao je SGT, kompaniju za korporativne komunikacije, a zatim je otvorio i filijalu u Beogradu – Tsomokos Group International (TGI).

Nekoliko godina nakon kraha prvog braka, u kojem je dobio dve ćerke, Simeon je započeo emotivnu vezu sa Suzanom, koja takođe ima dve ćerke.

Iako ih dele kilometri, daljina ne utiče na njihovu ljubav, a voditeljka je više puta isticala da odlično funkcionišu i na distanci.