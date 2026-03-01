Slušaj vest

Pošto su Teodora Delić i Filip Đukić pobednici zadataka sa lisicama u Eliti 9, oni će danas biti nagrađeni, a uskoro će saznati i kako.

Njenom dečku Nenadu Macanoviću Bebici to očigledno teško pada, jer je Filip već jednom uspeo da preotme Teodoru, te se sad nakon buđenja odvajao od nje.

Nenad Macanović Bebica Foto: Pink, Printscreen YouTube, Printscreen Pink

Teodora je odmah krenula sa šminkanjem i sređivanjem, a Bebica je neprestao sedeo i gledao u nju nestrpljivo čekajući da sazna šta ih očekuje.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Pogledajte dodatni snimak:

