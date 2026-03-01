Filip Đukić i Teodora Delić osvojili su zadatak sa lisicama, dok Nenad Macanović Bebica ne može da se pomiri sa situacijom.
Stars
TUŽAN, BLED I UPLAŠEN! Bebica nakon poslednjeg saopštenja Velikog šefa ne može da dođe sebi, evo o čemu je reč (VIDEO)
Slušaj vest
Pošto su Teodora Delić i Filip Đukić pobednici zadataka sa lisicama u Eliti 9, oni će danas biti nagrađeni, a uskoro će saznati i kako.
Njenom dečku Nenadu Macanoviću Bebici to očigledno teško pada, jer je Filip već jednom uspeo da preotme Teodoru, te se sad nakon buđenja odvajao od nje.
Nenad Macanović Bebica Foto: Pink, Printscreen YouTube, Printscreen Pink
Vidi galeriju
Teodora je odmah krenula sa šminkanjem i sređivanjem, a Bebica je neprestao sedeo i gledao u nju nestrpljivo čekajući da sazna šta ih očekuje.
Detaljnije pogledajte u nastavku:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši