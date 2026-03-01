Slušaj vest

Reper Dragomir Despić Desingerica ušao je u žestok okršaj sa voditeljkom Bojanom Lazić koja je zbog reperovog ponašanja ušla u crveno i zatražila od produkcije da ga izbace sa snimanja.

Kontroverzni reper zbog kojeg je Kemiš napustio prethodno snimanje, sada je ušao u sukob sa voditeljkom Bojanom Lazić kada ju je nazvao neinformisanom kada je glasanje za kandidate u pitanju.

- To što je Bojana neinformisana, to ne znači da je tako - dobacio je Despić. Na to je voditeljka ušla u crveno i nije želela da ćuti. Ovo nije prvi put, već su se ranije svađali.

- E, ajde ne lupetaj više i to ti sad najozbiljnije govorim. Samo mi se još jednom na taj način obratio - rekla je voditeljka besno, dok je Desingerica ponavljao njene reči.

Svađa Bojane i Desingerice

Ostali članovi žirija bili su u šoku.

- A šta ti je tačno rekao? - upitala je Jelena.

Bojana je na to još jednom poručila Despiću da promeni pristup.

- Ne moramo da ponavljamo šta mi je rekao, završili smo svaku komunikaciju ako ovako nastaviš sa mnom - odgovorila je Bojana, na šta je Despić nastavio sa provokacijom.

- Ti ćeš kao Kemiš da odeš? - kroz smeh je pitao Despić.

Lazićeva mu se ponovo suprotstavila.

- Ne, nego ću tebe da izbacim, to će se najverovatnije dogoditi. Ne možeš da pričaš, nisi se prvi javio. Poštuj pravila ovog takmičenja evo ja ti kažem da nećeš pričati. Produkcija će sada da dođe, jer više ne možeš ovako da se ponašaš - poručila mu je ona.

