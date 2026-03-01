Slušaj vest

Luna Đogani trenutno boravi na Maldivima sa suprugom Markom Miljkovićem, gde uživaju u odmoru, ali bi povratak u Srbiju mogao da im bude neizvestan.

Naime, iako su već nekoliko dana na egzotičnoj destinaciji i uskoro bi trebalo da se vrate kući, situacija sa avio-saobraćajem u tom delu sveta je zakomplikovana.

Zbog eskalacije sukoba između Iran i Sjedinjenih Američkih Država, kao i pojačanih tenzija u regionu u koje je uključen i Izrael, došlo je do privremenog zatvaranja vazdušnog prostora iznad dela Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Zbog toga su brojni međunarodni letovi otkazani ili odloženi, što je izazvalo neizvesnost kod putnika koji planiraju povratak iz ovog regiona.

Luna se oglasila putem društvenih mreža i poručila da čekaju informacije.

- Sve je u redu sa nama. Mi smo na Maldivima i čekamo informacije kao i ostali - poručila je Luna na svom Instagramu.

I Polumenta zarobljen

Podsetimo, Dado Polumenta trenutno boravi na Maldivi sa suprugom Ivonom, koja je u šestom mesecu trudnoće, i njihovim dvema ćerkama. Porodica je planirala povratak u Srbiju preko Dubai, ali je zbog novonastale bezbednosne situacije i poremećaja u avio-saobraćaju njihov let otkazan.

Dado Polumenta se tim povodom oglasio i poručio:

- Pre svega želim da kažem da smo dobro i da su Ivona i deca na sigurnom. Naravno da postoji zabrinutost, posebno jer je Ivona u šestom mesecu trudnoće, ali u ovom trenutku najvažnije nam je da budemo strpljivi i da sačekamo bezbedan povratak. Let preko Dubaija je otkazan i sada tražimo alternativna rešenja. Hvala svima koji brinu i šalju poruke podrške, nadamo se da ćemo uskoro krenuti kući.

Pored porodice Polumenta, na Maldivima se trenutno nalaze i Darko Lazić sa porodicom, kao i Sloba Radanović, koji su se takođe suočili sa istim problemom oko povratka zbog poremećaja u međunarodnom avio-saobraćaju.

