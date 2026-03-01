Slušaj vest

Mnogi Srbi su trenutno zarobljeni u Dubaiju nakon što su, usled raketnih napada, otkazani svi letovi iz ovog grada.

Među onima koji ne mogu da se vrate u Srbiju je i naša starleta Nina Prlja koja se redovno oglašava putem Instagrama.

Sada je šokirala priznanjem o trenutnom stanju u Dubaiju.

- Ljudi, ovo je strašno. Jako je napeto, a sada nam je zabranjeno i da objavljujemo šta se dešava - šokirala je Nina.

Bivša robijašica i starleta Nina Prlja poznata je po nemilim situacijama u kojima se našla, u rijalitiju u kom je bila, švercovanju kokaina, ali i edukaciji koju već mesecima drži ženama koje žele da postanu fatalne. Foto: Shutterstock/Kurir televizija, Kurir Televizija

"Non-stop pucaju"

Podsetimo, Anja Todorović je, obraćajući se pratiocima uživo, zabeležila trenutak u kom je bomba odjeknula.

- Jao, ljudi, opet je puklo gore. Non-stop pucaju. U hotelu sam na 14. spratu, nema letova do daljeg, saopšteno je da do 7. marta nema letova. I bolje što su zaustavljeni avioni. Meni je hotel plaćen do 13. marta, videćemo za dalje. Nadam se da će sve da bude okej. Neprestano čujemo detonacije i eksplozije, mnogo je strašno. U Abu Dabiju je čovek poginuo. Uplašila sam se, moram da idem, ne znam šta da radim, samo puca gore. Pričala sam sa nekim čovekom i rekao mi je da je najbolje da budem u hotelu i da ne izlazim - rekla je Anja Todorović vidno preplašena.

STARS 585 14.02.2026. Izvor: Kurir TV