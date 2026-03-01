Slušaj vest

Poznata srpska modna dizajnerka Dijana Dilajn, koja je pre godinu dana odlučila da sa porodicom započne novo poglavlje života u Dubaiju, ponovo je u centru pažnje javnosti. Dok svet bruji o napetostima na Bliskom istoku i vestima o bomba i napadima u Dubaiju, ona se oglasila porukom koja je izazvala burne reakcije.

Situacija je unela nemir među turiste i stanovnike, ali Dijana poručuje da mesta panici nema, pa je tako otišla da uradi nove nokte i napisala sledeće:

"Nema mesta strahu, tako su me naučili. Ipak sam ja iz Srbije, šta mi preživesmo, sve nam je sada smešno" - napisala je pa dodala:

Dijana Dilajn radi nokte dok lete rakete Foto: Printscreen

"Selo gori, a baba se češlja".

I ostali u problemu

Biljana Tipsarević trenutno se nalazi u Dubaiju odakle se oglasila i podelila uznemirujući snimak, a detaljnije pogledajte u videu ispod:

Podsetimo, pevač Dado Polumenta trenutno boravi na Maldivima sa trudnom suprugom Ivonom i decom, a povratak kući planiran je bio preko Dubaija. Međutim, usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja vazdušnog prostora u većem delu Ujedinjenih Arapskih Emirata, njihovo povratak je doveden u pitanje.

1/5 Vidi galeriju Dado Polumenta Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Kurir

Tim povodom oglasila se Ivona putem svog Instagram profila.

"Dragi ljudi, hvala što pitate i brinete. Da, trebalo je da se vraćamo preko Dubaija, ali za sada su svi letovi otkazani. Videćemo šta će biti kroz par dana kada bi trebalo da letimo. Nadam se da će se situacija smiriti i da ćemo stići kući", poručila je Ivona, supruga pevača Dada Polumente.

Pogledajte dodatni snimak: