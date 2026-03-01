Slušaj vest

Pevačicu Gogu Gačić mediji su danas na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu sreli. Ovo je ujedno njeno prvo pojavljivanje nakon vest da ju je bivši muž Marko Gačić varao sa koleginicom.

Goga nije želela da priča preterano na ovu temu i insistirala je na tome da Marko treba da priča o svemu tome.

- Ne mogu ja ništa da vam kažem o tome. On će vam verovatno više ispričati, on je taj koji treba da priča o tome. Kako žena može da se oseća kada čuje tako nešto? Ja to ništa nisam znala. Ja sam njih podržala, nemam šta da krijem i lažem. Na mrežama sam ih podržala kad su snimili duet.

Goga ne krije da je srećna i ispunjena.

- Dobro sam, ispunjeno, srećno. Vraćam se polako poslu. Na temu razvoda nemam šta da vam kažem.

I dalje živi kod njegovih roditelja

- Ja sam i dalje kod njegovih roditelja, to je velika kuća i ima mesta za sve. Ne mogu da kažem ništa na temu da li planira da proda stan. Ne bih da pričam o tome.

Šuška se se da ju je varao sa pevačicom

Kao bomba u medijima je nedavno odjeknula vest da je pevač Marko Gačić varao još uvek zakonitu suprugu, pevačicu Gogu Gačić sa njihovom koleginicom Ninom Vlajković. Njihova afera počela je u vreme kada su Marko i Nina radili na duetskoj pesmi koja je objavljena 5. aprila 2025. godine.

Ono što čitavu situaciju čini posebno mučnom jeste činjenica da je Goga, ne sluteći šta se dešava iza njenih leđa, svesrdno podržavala i reklamirala tu istu pesmu kako bi svom suprugu dala "vetar u leđa".

- Goga nije ni slutila da je Marko vara sa Ninom. Ovo je baš strašno sa čime se suočava sada, kada su se rastali, da tek sad saznaje da mu je Nina zapravo bila ljubavnica - ističe izvor.

Snimili ih zajedno, tražio da se sve ukloni

Od početka afere, Marko i Nina su često imali zajednička televizijska pojavljivanja, uključujući gostovanja u emisijama poput "Amidži šou" i u rijaliti programu "Elita".

Izvori koji su svedočili njihovom ponašanju navode da su se prilikom ulaska na imanje "Elite" u Šimanovcima držali za ruke i razmenjivali nežnosti, zaboravivši pritom da su pokriveni kamerama. Kada je shvatio šta su uradili, Gačić je navodno urgirao da se ti kadrovi iseku i uklone sa zvaničnih Jutjub profila.

kurir / blic

