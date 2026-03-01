Slušaj vest

Sestra Silvane Armenulić se emotivnom objavom oprostila od njega.

- Sa velikom tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da nas je napustio moj dragi brat Abudin Budo. Zauvek će ostati u našim srcima, mislima i molitvama. Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i uspomene koje si nam ostavio. Počivaj u miru. O terminu sahrane i poslednjeg ispraćaja obavestićemo naknadno - napisala je Dina.

"Silvana je bila tužna, ali snažna"

Dina Bajraktarević Nikolić prisetila se svojevremeno dana kada je saznala da je ostala bez Silvane i sestre Mirjane.

"Nikada neću zaboraviti tu noć. Moj vrisak se čuo kroz celu zgradu. Znala sam, u trenutku, da se desilo nešto strašno", rekla je Dina u jednom intervjuu za "Blic".

Tri sestre bile su nerazdvojne, a Silvana je, kako kaže, pred njima skidala sve maske: "Pred publikom je bila jaka, ali nama je pokazivala tugu. Znala je da zaplače, da kaže kako joj ništa ne znači aplauz ako se posle koncerta vrati u praznu kuću."

kurir / blic

