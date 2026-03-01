Slušaj vest

Dokumentarni film „Sale“, koji se emituje na Prvoj televiziji, doneo je u svom drugom izdanju emotivna svedočenja prijatelja, saradnika i članova porodice o životu i delu Saše Popovića.

"Najteži trenutka mi je bio taj kada smo deci trebali da saopštimo da je bolestan", rekla je Suzana, a nadovezao se sin Danijel.

"Bio sam šokiran, iznenađen što se to uopšte dešava, bio je zdrava osoba ne bismo nikada pomislili da može tako nešto da mu se desi", drhvatim glasom je rekao Danijel Jovanović.

"Nismo osetili koliko je to strašno jer on to nije pokazivao, nismo bili svesni koliko je to ozbiljno" pričala je snaha Tijana Jovanović dok je Suzana nastavila da otvara dušu o tome kako je izgledalo kada su informaciju o bolesti morali da saopšte deci.

Suzana nastavila svoju ispovest

"Taj trenutak nikada neću da zaboravim, oni su bili u šoku isto kao i mi kada smo čuli dijagnozu, govorili su kako to nije moguće da se tati događa, on koji je pun života, energije i radosti i pun ljubavi za svakog čoveka na ovoj planeti, da on takav ima takvu bolest bilo je šokantno."

"Gledati prijatelja koji odlazi, a potpuno je svestan do poslednjeg trenutka i racionalan, umirao je, a savetovao svoju decu i porodiocu kako da nastave i kojim putem da idu je jako teško", rekao je Miša Petrovski, Saletov prijatelj.

I pevač Ćira je kroz suze govorio koliko je Saša bio nesebičan i kolika mu je bio podrška u životu.

