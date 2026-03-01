Slušaj vest

Deca Saše Popovića, Danijel i Aleksandra prvi put su u dokumentarnom filmu „Sale“ govorili o najtežem periodu kroz koji je porodica prolazila tokom njegove borbe sa teškom bolešću.

Naslednici osnivača „Grand produkcije“ ispričali su kako se nosio sa situacijom, ali i kako ih je pripremao na ono što dolazi.

– Nekako je zadao zadatak svima nama oko sebe da budemo hrabri i pripremljeni na svakakve situacije – istakao je Danijel.

„Shvatila sam da će umreti“

Sašina ćerka Aleksandra nije krila suze dok je govorila o poslednjim mesecima očevog života. Ona je otkila i kako se nosila sa njegovom bitkom sa karcinomom.

– U početku sam imala nade da će se izlečiti, jer je bilo trenutaka kada mu se poboljša stanje, pa naglo padne, pa se opet poboljša. Ali poslednjih par meseci je toliko pao da sam shvatila da će umreti – rekla je kroz suze Aleksandra.

Suzana Jovanović izjavila je da ljudi koji do sad nisu upoznali Sašu, niti popili kafu sa njim,da imaju predsrasude o njemu,.

–On je jedan divan čovek bio. Slobodno mogu da kažem da svi treba da učimo od njega– rekla je u dokumentarnom filmu.