Dokumentarni film o Saši Popoviću rasplakao je čitav region, a pojavljivanje njegove ćerke Aleksandre izazvao je veliku pažnju.

Aleksandrine suze dirnule su svakog gledaoca, kao i ekipu koja je šest meseci neumorno radila na pripremi dokumentarca.

-Mnogo mi je žao što neće biti sa nama u nekim trenucima, tako za Novu godinu, kad se ja budem udavala, kad budem imala prvo dete- jedva je izustila ćerka Saše Popovića pokušavajući da zaustavi suze.

Potresna ispovest

Kako je priznala pred kamerama, njoj kao i ostalim članovima porodice najteže pada što Saša nije doživeo da postane deka, što mu je bila gotovo jedina neostvarena životna želja.

-Žao mi je što nikada neće moći da upozna svoje unuke. Isto kao što je bio najbolji tata na svetu, tako bi bio i najbolji deda na svetu- rekla je Aleksandra Popović kroz suze i dodala:

-A, šta da kažem, on je meni bio najbolji tata na svetu. To da li je on poznat ili ne, meni to ništa ne znači. Meni samo znači da je on juvek bio tu za mene i da je bio najbolji na svetu.

