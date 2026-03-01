Slušaj vest

Koncert Jelene Tomašević u Domu kulture Bar večeras je prekinut nakon što je pevačici pozilo na bini.

Popularna pevačica je otpevala samo jednu pesmu pred punom salom Doma kulture. Tokom druge pesme koncert je prekinut.

Jelena Tomašević je iznenada kleknula na kolena, a članovi benda su joj pomogli da izađe sa bine. Primorskom portalu je potvrđeno da je pevačica prevezena u Hitnu medicinsku pomoć.

Prekinuo se koncert

Publika je obaveštena da zbog zdravstvenog stanja pevačice koncert se prekida.

Jelena Tomašević Foto: Printscreen/Instagram/jelenatomasevicofficial

Povodom Međunarodnog dana žena – 8. marta, Opština Bar organizovala je večeras koncert Jelene Tomašević poklon damama jedne od najistaknutijih regionalnih muzičkih zvezda, koja već dve decenije zavređuje posebnu pažnju publike zahvaljujući svojim prepoznatljivim interpretacijama.

kurir / primorski.me

