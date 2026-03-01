Slušaj vest

Sonja Vuksanović, bivša žena Ace Lukasa trenutno boravi u Dubaiju, koje se nalazi na udaru bombaškog napada. Sonja se po svemu sudeći nije mnogo potresla, već je pozirala pored luksuznog mercedesa.

Naime, Sonja Vuksanović tip-top sređena u crnom elegantnom odelu i zlatnim štiklama pucala je od samopouzdanja, a veliku pažnu privukao je i komentar koji je ostavila njena ćerka Sofija Šašić:

"Vraćaj se" - napisala je Sofija, dok je Sonja kratko odgovorila:

Sofija Šašić pozira u Dubaiju dok lete rakete Foto: Printscreenn

"Još malo" - napisala je Sonja i poslal ćerki poljubac.

Poznata Srpkinja otišla da radi nokte u Dubaiju, dok padaju bombe

Hit scena u Dubaiju dok padaju bombe

Poznata srpska modna dizajnerka Dijana Dilajn, koja je pre godinu dana odlučila da sa porodicom započne novo poglavlje života u Dubaiju, ponovo je u centru pažnje javnosti. Dok svet bruji o napetostima na Bliskom istoku i vestima o bomba i napadima u Dubaiju, ona se oglasila porukom koja je izazvala burne reakcije.

Situacija je unela nemir među turiste i stanovnike, ali Dijana poručuje da mesta panici nema, pa je tako otišla da uradi nove nokte i napisala sledeće:

Dijana Dilajn radi nokte dok lete rakete Foto: Printscreen

"Nema mesta strahu, tako su me naučili. Ipak sam ja iz Srbije, šta mi preživesmo, sve nam je sada smešno" - napisala je pa dodala:

"Selo gori, a baba se češlja".

Pogledajte dodatni snimak: