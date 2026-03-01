Slušaj vest

Jeleni Tomašević pozlilo je na koncertu, srušila se na kolena, a onda ju je Hitna pomoć prevezla do bolnice. Opština Bar se sada oglasila na svojim društvenim mrežama i to vam prenosimo u celosti.

Saopštenje za javnost

1/6 Vidi galeriju Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić Foto: Antonio Ahel / Ata Images, ATA Images, Ata imagas

"Opština Bar obaveštava javnost da se pevačica Jelena Tomašević, čiji je koncert prethodno prekinut usled zdravstvenih tegoba, nakon ukazane lekarske pomoći oseća dobro.

Tokom nastupa, umetnici je pozlilo na bini, nakon čega je medicinski tim brzo reagovao i pružio joj neophodnu pomoć. Prema informacijama njenog tima, Jelenino zdravstveno stanje sada je stabilno.