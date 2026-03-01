Slušaj vest

Jelena Tomašević hitno je hospitalizovana nakon što joj je pozlilo na koncertu u Baru. Ona je na nastupu sve vreme sedela na stolici, što nije uobičajeno za nju, a neposredno pred koncert je otkrila da je imala virus što je već odmah ukazivalo kako nije dobro.

Jelena je za "barinfo.me" govorila na brojne teme, a na početku intervjua je otkrila šta je potrebno da bi se uspelo i koliko se njen posao razlikuje od onoga što je kao dete zamišljala.

Jelena Tomašević Foto: Printscreen/Instagram/jelenatomasevicofficial

Pevačica je, takođe, neposredno pred koncert otkrila da je imala virus.

- Kad si mali, misliš, najlepše je pevati, što i jeste, i da je to sve. Tek kad se zakorači u svet javnog života, shvati se koliki je to teret i pritisak u isto vreme. Na početku karijere ne znate mnoge stvari, učite u hodu, sve vas pogađa, što god da vam kažu, kome god da se ne sviđate a kaže nešto ružno, to vas pogodi. Poenta priče je da zadržite dete u sebi i ljubav prema muzici, jer ovaj posao ima i ružne i lepe stvari. U svakom poslu postoje dobri i manje dobri ljudi, ali ja uvek gledam dobru stranu kod ljudi i trudim se da što jasnije gradim svoje odnose, da bi bili kvalitetni. To je druga strana medalje, koju ovaj posao nosi. Uz rad, pjevanje, trud, upornost, uz ustajanje kad se padne, kad ne prođete kako ste očekivali ili pjesma ne prođe kako ste želeli, ako ne pobedite na nekom festivalu. Bitno je ići napred i biti istrajan. Ja sam pre neki dan imala virus, prošao je, čujete da malo nazalno govorim ali ću dati sve od sebe da večeras blistam, da moja publika to ne oseti.

Jelena Tomašević poslednja objava pre nastupa
Jelena Tomašević poslednja objava pre nastupa u Baru na kom joj je pozlilo Foto: Printscreen

Takođe, Jelena je pokazala svojim pratiocima i kako je provela dan, te je fotografisala divno osunčano more.