Vlasnik Pinka, Željko Mitrović, oglasio se bitnom porukom u kasne sate. Obratio se gledaocima koji vole i prate Pink televiziju u Bosni i Hercegovini.

- Dragi moji Bošnjaci! Ja kao neko ko je u Sarajevu dobio pasoš Bosne i Hercegovine kao zaslužni građanin za međuetničko pomirenje početkom dvehiljaditih, moram da primetim da to što sam ja na Američkoj a ne na Iranskoj strani, je verovatno razlog što više nećemo sarađivati sa BH Telekomom u Bosni, o čemu je ova telekom kompanija već donela odluku, za svoje kablovske korisnike na nivou Bosne i Hercegovine - započeo je Željko Mitrović, pa dodao:

- Ovo praktično znači da 70 tv kanala koje proizvodi tv Pink, neće više biti u ponudi ovog telekom operatera u BIH, jer se interesi gledalaca kod određenih kablovskih operatera više ne smatraju ključnim, već religijska i politička opredeljenja! Što se mene lično tiče, ja ću ostati privržen ideji o bratstvu bošnjačkog i srpskog naroda, ali i privržen ideji, da svi treba da se vodimo zdravim razumom, tolerancijom, ali i sopstvenim interesima - poručio je Željko Mitrović i još dodao...

- Duboko verujem da će građani BIH, već za 30 dana, dobiti našu OTT ponudu i box za gledanje svih naših kanala, sa pretplatom od samo 5 KM mesečno! Dragi moji Bošnjaci, neće nas ponovo posvađati ni BH TELEKOM ni bilo koja politička partija, a imena mudraca koji učestvuju u ovoj kvazi - biznis seansi, pamtiće Pink ZAUVEK! Vidimo se uskoro u Sarajevu! Vaš Žex veċni i neizlečivi Jugonostalgičar!!! - poručio je vlasnik Pinka.

