Đina Džinović (20), ćerka estradnog para Harisa Džinovića i Meline Džinović, veoma je aktivna na mrežama u jeku bombaških napada u Dubaiju. Njen smeštaj se nalazi u blizini Burdž al Araba koji je pogođen, a ona za to ne mari i uživa punim plućima.

Đina je na svom Instagram profilu objavila snimke i fotografije i pokazala kako provodi vreme. Ona je prvo otišla na večeru, a potom i u obližnji kafić u kom su se služili kokeli. Potom se Đina vratila u kompleks u kom već neko vreme odmara i rešila je da odradi "skin care" rutinu pa je stavila masku na lice koja se nosi nekoliko sati.

Ona je naprsno odlučila da ode u frizerski salon, pa je tako sa maskom na licu posetila jedan u kom je redovan klijent.

- Moj omiljeni tim - napisala je ona kratko.

Dok ju je muškarac fenirao, žena joj je masirala ruke. Kada je sve završila, vratila se u hotel odakle je objavila sliku i pokazala da odmara u ostatku večeri.

Šuška se da je Srbiju napustila zbog dečka

Đina Džinović navodno više ne živi u Srbiji, a odluku da napusti vilu na Senjaku donela je zbog novog dečka.

- Đina je poslednjih meseci prolazila kroz izuzetno stresan period i njoj je bila potrebna pauza. Odnedavno se viđa sa momkom koji već godinama živi u Španiji, i smatrala je da je jedino logično rešenje da se preseli kod njega i uživa daleko od očiju javnosti - otkriva izvor blizak Džinovićevoj.

Kako prenose mediji, odnosi između Harisa Džinovića i Đine još uvek su zategnuti, a njen potez da se preseli u Barselonu nije naišao na njegovo odobravanje.

- Đina je bez ikakvog prethodnog dogovora sa Harisom odlučila da se preseli. Njihovi odnosi nisu najbolji još od njegovog razvoda od Meline, a svaki njen sledeći korak on je dočekivao sa negodovanjem. Đina se sa njim gotovo i ne čuje otkako je otišla u Španiju, ali ne sumnjam da će se pomiriti, ipak su otac i ćerka, i jasno je koliko se vole - otkriva dobro obavešten.

Haris o njenom preseljenju