Pojedine domaće pevačice poslednjih godina investirale su u luksuzne nekretnine u Dubaiju, gradu koji je postao jedna od najatraktivnijih destinacija za kupovinu stanova među javnim ličnostima. Inače, Dubai se ovih dana našao u centru pažnje svetskih medija, zbog bezbednosne situacije usled bombaških napada, što je dodatno podstaklo interesovanje javnosti za poznate ličnosti koje tamo poseduju imovinu.

Naime, pevačica Vanja Mijatović kupila je stan u Dubaiju, što je i ona sama potvrdila:

Izvor blizak pevačici, istakao je jednom prilikom da je birala dobru lokaciju u luksuznoj zgradi, tačnije bliznakinje od po 50 spratova povezane mostom na samom vrhu. Mijatovićeva je sada vlasnica stana koji se nalazi u zgradi sa otvorenim i zatvorenim bazenom, saunom, nekoliko teretana i bioskopom.

Vanja Mijatović je kupila stan u Dubaiju u ovoj zgradi

- Vanja uskoro ide da obiđe stan, a platila je agenta koji će sve ostalo da rešava. Ona ne planira za sada tu da boravi kad ode u Dubai, nego želi da izdaje stan koji se, inače, nalazi na 18. spratu i biće potpuno opremljen nameštajem i belom tehnikom po preuzimanju - pričao je izvor, a onda je i ona sama sve potvrdila:

- Istina je da sam kupila stan, ali ne volim da pričam o tome, to je kupljeno još pre dve-tri godine. Svaka vam čast kako ste saznali, ne zna mnogo ljudi za to. O novcu svakako ne bih govorila - rekla je Mijatovićeva kratko.

"Kupila sam stan u Dubaiju od 500.000 evra"

Dušica Grabović je takođe otkrila da je nedavno pazarila luksuznu nekretninu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Kupila sam stan od pola miliona evra u Dubaiju, služi me robot 24 sata, rekla je pevačica.

Pikirala stan u Dubaiju

Za pevačicu Aleksandru Mladenović, takođe se šuškalo da planira da kupi stan u Dubaiju. Ona je otkrila da nekretninu koju bude pazarila planira i da izdaje i na taj način zaradi dodatni novac.

- Istina je da sam pikirala jedan stan u Dubaiju i da ću da ga pazarim. Meni se dopada zato što tamo ima more, jer je lepo i uživam, ne može niko da ti narušava mir i odmor, ne možeš mnogo naših ljudi da sretneš tamo. Uzimam stan zbog izdavanja, to je biznis. Ako se pojavi neki dobar dasa u Dubaiju, što da se ne preselim. Nemam nikakve poroke i pametno ulažem. Trudim se da moja porodica bude zadovoljna i da ja budem zadovoljna. I moja kuma Vanja Mijatović je tamo kupila stan i to mi je bila motivacija - objasnila je Aleksandra Mladenović.