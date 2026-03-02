Slušaj vest

Influenserka i bivša devojka Bake Praseta, Anja Bla, već nekoliko meseci živi i radi u Dubaiju.

Na egzotičnoj destinaciji danima vlada haos i panika zbog bombaških napada, ali Anja se trudi da to potpuno ignoriše.

Na meti osuda

Anja je svoje slobodno vreme bez problema provodila na plaži, a potom objavila vrele fotografije na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Influenserka je ponosno pozirala u minijaturnom crvenom bikiniju i pokazala svoje izvajano telo, dok su komentari zapalili Instagram.

"Savršena si", "Najjača raketa u Dubaiju", "Ja dok se ceo grad ruši", "Prava bomba" bili su samo neki od impresija njenih pratilaca.

Dok su jedni oduševljeni njenom pojavom, drugi su je žestoko osudili zbog objave usred rata i bombi koje padaju.

"Sram te bilo", Bravo izguzi se još malo, ispred dima koji ostavlja mrtve duše za sobom", "Iza se dimi od raketa, ona se slika gola na plaži", "Nemam komentar" su samo neki od negativnih reakcija na njene fotografije.

"Pomerile smo sofu i pijemo vino"

Anja Bla nedavno se oglasila iz Dubaija i zahvalila svima koji su se zabrinuli za nju.

Anja Bla već neko vreme živi u Dubaiju te su se mnogi zabrinuli za nju danas dok traju bombaški napadi na grad. Ona se tada oglasila i otkrila da nije evakuisana, ali da je u stanu napravila razmeštaj i krevet udaljila od prozora, kako je stiglo naređenje svima od tamošnje vlasti.

1/6 Vidi galeriju Anja Bla pokazala svoj novi dom Foto: Instagram

- Hvala svima koji su pisali. Mi smo pomerile sofu da ne spavamo do prozora i pijemo vino - napisala je Anja od koje se ne odvaja njena najbolja drugarica.

Bivša zadrugarka snimila bombu kako pada

Podsetimo, iz Dubaija se oglasila i Anja Todorović. Tokom lajv uključenja je pala bomba, a ona nije krila strah zbog situacije u Emiratima.

- Jao ljudi, opet je puklo gore. Tu non stop pucaju, tu gde je ova raketa sad pukla. Ja sam u hotelu na 14. spratu. Nema letova do daljnjeg, saopšteno je da do 7. mata nema letova, ali ne znam. I bolje što su zaustavljeni avioni. Meni je hotel plaćen do 13. marta, videćemo za dalje. Nadam se da će sve da bude okej - rekla je ona.