Pevačica Nikolina Kovač se porodila i dobila treće dete, sina Simeona. Danas će njih dvoje napustiti porodilište, a po njih je stigao Saša Kapor koji ne krije koliko je uzbuđen zbog prinove.

Saša Kapor došao je u porodilište noseći kesu sa stvarima, ali i nosiljku za sina. On je bio sam i sa osmehom na licu ušao u bolnicu.

- Još ima uzbuđenja - rekao je kratko Saša koji je jurio da što pre dođe kod svojih.

Značenje imena Simon

Inače, Nikolina i Saša odlučili su da sinu daju Simeon, koje je biblijskog porekla.

Ime Simeon je biblijskog, hebrejskog porekla (Šim'on) i znači "Bog sluša", "sluh", "slušanje" ili "uslišan". Ovo hrišćansko ime simbolizuje onoga ko sasluša, a kroz istoriju je povezano sa starcem Simeonom iz Novog zaveta koji je prepoznao Isusa kao spasitelja. Izvedena imena su Sima, Simeun, Simo i Simon.

Nikolina se oglasila iz porodilišta

Nikolina se posle porođaja oglasila na društvenim mrežama iz porodilišta i 

- Hvala svima na predivnim čestitkama! Napisala sam iz srca malu zahvalnost na svom storiju. Osećam se fenomenalno, dobro sam i sve je prošlo u najboljem redu. Beba i ja smo odlično - rekla je ona.

- Jedno sunce obasjalo je naš dom, naš svet najlepšim mogućim sjajem, ugrejalo oko srca da bude potpuno, da se oseća prezahvalno, oplemenjeno, hvala Ti Gospode Svesilni što si u naš dom poslao ljubav i što nas svojom ljubavlju čuvaš i vodiš!… Hvala predanom doktoru Tajilu koji svoj posao obavlja ljudski i pored kojeg se svaki pacijent podjednako oseća - napisala je Nikolina koja sa kolegom već ima dvoje dece.

Nikolina Kovač Foto: Kurir TV, Printscreen/Grand, Printscreen/Pink

- Hvala celokupnom osoblju koji su mi pružili apsolutnu podršku i jedno veliko hvala ženi koja je svaki put tu za mene, u svakom momentu, u svakom trenutku… Hvala svima vama koji ste se iskreno obradovali našoj sreći, našoj istinskoj radosti. Neka ljubav caruje, neka se duša duši raduje.

kurir.rs/blic

