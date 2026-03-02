Slušaj vest

Na Gripama je održan koncert „Drugo poluvrijeme“ Bobana Rajovića, koji je nakon duže pauze ponovo nastupio pred splitskom publikom. Koncert je bio rasprodat, a publika je od prvog takta pevala uglas sa pevačem.

„U Splitu sam kao kod kuće – ovo je moj teren i moj dom. Jedan od važnih ‘Grand slemova’ bio mi je koncert u Spaladium Areni, a sada je svakako veoma važan ‘Grand slem’ i ovaj koncert u Gripama“, poručio je Rajović.

Poseban trenutak večeri dogodio se kada se pevaču na sceni pridružio kolega Jole, poznati hrvatski pevač koji je publiku dodatno zagrejao svojim hitovima.

Koncert je završen uz ovacije i horsko pevanje hita „Padobran“, a Rajović je obećao da će se na Gripe uskoro ponovo vratiti.