Na Gripama je održan koncert „Drugo poluvrijeme“ Bobana Rajovića, koji je nakon duže pauze ponovo nastupio pred splitskom publikom. Koncert je bio rasprodat, a publika je od prvog takta pevala uglas sa pevačem.

„U Splitu sam kao kod kuće – ovo je moj teren i moj dom. Jedan od važnih ‘Grand slemova’ bio mi je koncert u Spaladium Areni, a sada je svakako veoma važan ‘Grand slem’ i ovaj koncert u Gripama“, poručio je Rajović.

Boban Rajović koncert u Splitu Foto: Jadran Babić

Poseban trenutak večeri dogodio se kada se pevaču na sceni pridružio kolega Jole, poznati hrvatski pevač koji je publiku dodatno zagrejao svojim hitovima.

Koncert je završen uz ovacije i horsko pevanje hita „Padobran“, a Rajović je obećao da će se na Gripe uskoro ponovo vratiti.

