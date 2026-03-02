Boban je na koncertu ugostio kolegu Joleta
POSLE 10 GODINA SPEKTAKL U SPLITU! Boban Rajović se vratio splitskoj publici – delirijum u prepunim Gripama kada se pojavio na sceni i ON! (FOTO)
Na Gripama je održan koncert „Drugo poluvrijeme“ Bobana Rajovića, koji je nakon duže pauze ponovo nastupio pred splitskom publikom. Koncert je bio rasprodat, a publika je od prvog takta pevala uglas sa pevačem.
„U Splitu sam kao kod kuće – ovo je moj teren i moj dom. Jedan od važnih ‘Grand slemova’ bio mi je koncert u Spaladium Areni, a sada je svakako veoma važan ‘Grand slem’ i ovaj koncert u Gripama“, poručio je Rajović.
Boban Rajović koncert u Splitu Foto: Jadran Babić
Poseban trenutak večeri dogodio se kada se pevaču na sceni pridružio kolega Jole, poznati hrvatski pevač koji je publiku dodatno zagrejao svojim hitovima.
Koncert je završen uz ovacije i horsko pevanje hita „Padobran“, a Rajović je obećao da će se na Gripe uskoro ponovo vratiti.
