Nikolina Kovač izašla je iz porodilišta sa sinom, a njih je sačekao ponosan tataSaša Kapor. Po izlasku, pevačica je otkrila kako se oseća, a svi su primetili da blista.

Nikolina je na sebi imala crne pantalone, belu košulju i bundu, dok je Saša nosio nosiljku u kojoj je spavao malo Simeon.

- Odlično sam, s obzirom na to da sam se porodila pre četiri dana, odlično se osećam. Prvi utisak je bio da je ovo najlakši porođaj, ali nije svejedno, oporavljam se. Beba je preslatka, bilo je emotivno sve. Sve je prošlo kako treba, ovo je najveći blagoslov - kazala je Nikolina, a onda otkrila da ju je stariji sin oduševio.

- On je sve zrelo prihvatio, preuzbuđen je, oduševio me je, svaki dan me je zvao po 3-4 puta.

Saša pazario besnu mašinu

Saša Kapor je po ženu i sina došao u besnoj mašini koju je nedavno pazario, a u pitanje je Mercedes G klase u crnoj boji, koji vredi oko 150.000 evra.

