Goran Ratković Rale danas je primljen u bolnicu. Kompozitora i tekstopisca je u zdravstvenu ustanovu ispratila Ana Nikolić. Pevačica je bila uz svog partnera kojeg je čvrsto držala za ruku. Tom prilikom Ana se skockala od glave do pete, a ako je suditi po fotografijama, bili su lepo rasploženi.

Na sigurnom

1/5 Vidi galeriju Goran Ratković Rale otišao u bolnicu Foto: Kurir

Otkrili problem na vreme

Kurir je prošle nedelje objavio da je kompozitoru bilo loše stanje što je on prepisivao posledicama virusa koji je preležao, ali ga je Ana naterala da ode kod lekara gde mu je ustanovljen problem sa srcem. Da je sačekao još koji dan njegovo stanje bi bilo kritično, te mu je Ana svojim insistiranjem da potraži lekarsku pomoć spasila život.

Prema saznanjima koe smo već objavili, Rale je danima imao simptome i verovao da je reč o posledicama iscrpljenosti i sezonskog virusa. Međutim, stanje se nije popravljalo.

- Bio je bled, bezvoljan i stalno je govorio da nema vazduha, tj. da otežano diše. Mislio je da će proći samo od sebe. Ana je ta koja je insistirala da ode kod lekara - ispričao je tada izvor blizak kompozitoru.

Nakon što smo dobili informaciju da će kopozitor biti primljen u bolnicu, strpljivo smo ga čekali. Sa njima je bio Todor Došen, nekadašnji policajac koji je u njihovom obezbeđenju. Rale je u jednom trenutku zastao ispre bolnice, porazgovarao sa ljudima i osmeh mu se video na licu.