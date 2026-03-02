Slušaj vest

Pevač je u samom početku pričao o svojoj porodici i odrastanju koje je bilo lepo i skromno.

"Odrastao sam u vešernici"

- Bili smo klasična balkanska porodica, sa svim onim manama i vrlinama. Kada ljudi pričaju o detinjstvu i nemaštini, to je u to vreme bilo normalno, mnogo su drugačija vremena bila. Živeli smo u vešernici, to su neke zajedničke prostorije u zgradi, ljudi mojih godina znaju na šta mislim. Odrastao sam tu i bilo mi je okej, nisam znao za bolje. Bio sam srećno dete - rekao je Igor.

O razvodu roditelja

Igor se prisetio detinjstva i razvoda roditelja koji na njega nije ostavio traume.

- Vladala je ljubav uvek, ali brak mojih roditelja se svakako okončao. Podjednako su me voleli ali na drugačiji način. Bili su mi vetar u leđa, ali su me podržavali za drugačije stvari. Sećam se kada je majka rešila da izađe iz kuće, bilo mi je čudno i nije mi bilo jasno šta se dešava. Kasnije sam skapirao da je to-to, živeo sam sa ocem, majka je bila u blizini. Nije mi taj period bio strašan i traumatičan. Svađali su se i rešili da se raziđu - govorio je Igor za Hype.

O majčinim suzama

Kostić je priznao kako se nosio sa rastankom roditelja i majčinim suzama.

- Nemam ja mnogo informacija o tom periodu, pola toga se ne sećam. Nisu se oni mnogo svađali ispred mene, ali ono što znam da su svađe uzrok. Sve se to nagomilalo, pa je puklo, mislim da je tako. Bilo je nepristojno pitati ko je kriv i zašto. Ne znam ko je kriv. Kada sam video majku da plače, ne sećam se svojih emocija. Da li sam ja to možda negde blokirao ne bi li se zaštitio, ne znam, bio sam dete. Ne znam da li je to normalno ali tako je bilo - govorio je pevač.