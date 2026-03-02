Slušaj vest

Jelena Tomašević sinoć je hitno hospitalizovana nakon što joj je pozlilo na koncertu u Baru. Pevačica se vratila u Beograd, a nju je medijska ekipa uslikala ispred porodičnog doma..

Naime, Jelenu Tomašević su uhvatili u trenutku kada je napuštala kuću, a njoj niko nije pravio društvo.

Pevačica je iz doma izašla u dugačkom kaputu sa naočarima i užurbano je krenula ka taksiju koji ju je čekao ispred kuće.

Jelena je ušla u vozilo i uputila se u nepoznatom pravcu.

Podsetimo, koncert pevačice Jelene Tomašević u Baru prekinut je nakon što se iznenada srušila na bini Doma kulture. Ona je odmah prebačena u bolnicu. Iako je dvorana bila ispunjena do poslednjeg mesta, publika je uspela da čuje samo jednu pesmu.

Jelena Tomašević Foto: Miloš Nadaždin, Privatna arhiva

Već tokom izvođenja druge numere, Jelena Tomašević je iznenada kleknula na kolena, nakon čega su joj članovi benda pritrčali u pomoć i izveli je sa scene.

Pevačica je odmah prevezena u Službu hitne medicinske pomoći, a organizatori su obavestili prisutne da se koncert otkazuje zbog njenog narušenog zdravstvenog stanja.

Njen suprug Ivan Bosiljčić se oglasio za Kurir saopštenjem.
- Hvala svima na brizi i brojnim porukama podrške. U danima koji su prethodili koncertu, Jelena je imala virus i blagu malaksalost. Ipak, vođena velikim poštovanjem prema publici i željom da održi dogovoreni nastup, odlučila je da izađe na scenu. Nažalost, usled zdravstvenog stanja nije bila u mogućnosti da koncert privede kraju.

IMG_20251203_105336 copy.jpg
Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Damir Dervisagić

Ono što je najvažnije Jelena se sada oseća dobro i raduje se narednom susretu sa publikom.

Zahvaljujemo se medicinskom osoblju Hitne medicinske pomoći Bar na brzoj reakciji, kao i svima koji su pružili pomoć i pokazali brigu - napisao je Bosiljčić.

jt-19-ggvvvg.jpg
Jelena Tomašević Ivan Bosiljčić
screenshot-7.jpg
IMG-20240510-WA0008.jpg

Jelena Tomašević Izvor: Kurir