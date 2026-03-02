JELENA TOMAŠEVIĆ STIGLA U BEOGRAD NAKON ŠTO JE ZAVRŠILA U BOLNICI U BARU: Pevačici pozlilo na koncertu, a ovo je uradila čim je došla kući
Jelena Tomašević sinoć je hitno hospitalizovana nakon što joj je pozlilo na koncertu u Baru. Pevačica se vratila u Beograd, a nju je medijska ekipa uslikala ispred porodičnog doma..
Naime, Jelenu Tomašević su uhvatili u trenutku kada je napuštala kuću, a njoj niko nije pravio društvo.
Pevačica je iz doma izašla u dugačkom kaputu sa naočarima i užurbano je krenula ka taksiju koji ju je čekao ispred kuće.
Jelena je ušla u vozilo i uputila se u nepoznatom pravcu.
Podsetimo, koncert pevačice Jelene Tomašević u Baru prekinut je nakon što se iznenada srušila na bini Doma kulture. Ona je odmah prebačena u bolnicu. Iako je dvorana bila ispunjena do poslednjeg mesta, publika je uspela da čuje samo jednu pesmu.
Već tokom izvođenja druge numere, Jelena Tomašević je iznenada kleknula na kolena, nakon čega su joj članovi benda pritrčali u pomoć i izveli je sa scene.
Pevačica je odmah prevezena u Službu hitne medicinske pomoći, a organizatori su obavestili prisutne da se koncert otkazuje zbog njenog narušenog zdravstvenog stanja.
Njen suprug Ivan Bosiljčić se oglasio za Kurir saopštenjem.
- Hvala svima na brizi i brojnim porukama podrške. U danima koji su prethodili koncertu, Jelena je imala virus i blagu malaksalost. Ipak, vođena velikim poštovanjem prema publici i željom da održi dogovoreni nastup, odlučila je da izađe na scenu. Nažalost, usled zdravstvenog stanja nije bila u mogućnosti da koncert privede kraju.
Ono što je najvažnije Jelena se sada oseća dobro i raduje se narednom susretu sa publikom.
Zahvaljujemo se medicinskom osoblju Hitne medicinske pomoći Bar na brzoj reakciji, kao i svima koji su pružili pomoć i pokazali brigu - napisao je Bosiljčić.
Kurir/Blic