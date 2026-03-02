Slušaj vest

Nadežda Biljić govorila je o karijeri, problemima, te se dotakla i jednog razgovora sa tadašnjim čelnikom Granda, Sašom Popovićem.

Pevačica je priznala sa čime se suočila tokom učešća u Zvezdama Granda.

"Menadžeri su me u startu škartirali"

Nadežda je otkrila i deo razgovora sa tadašnjim direktorom Granda, Sašom Popovićem.

- Nisam se nikada laktala. Nisam tako vaspitana. Otac me je drugačije vaspitavao, za mene je laktanje nekultura. Kada su to meni radili, vratio im je život. Ja sam jedno vreme lepo radila sa Darkom Lazićem i odjednom je puklo. Kasnije sam sve manje poziva imala i jednom prilikom sam otišla u kancelariju kod Saše Popovića i rekla: "Ne mogu više da čekam, da čekam da padne plafon, ja moram da radim j er ja od ovoga živim", on je na to meni odgovorio: "Nađa, slabo poziva imam za tebe, neće te ljudi". Meni je to bilo čudno jer sam imala neverovatan broj glasova. Ne znam da li je miniranje ili nije... Menadžeri su mene u startu škartirali, uvek između redova govorili da nisam fizički dovoljno dobra - govorila je Nadežda za full screen media.

1/9 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: Dejan Milićević, Privatna arhiva

- Nikada nisam mogla da budem sa nekim iz neke koristi. Sponzoruša od mene nikada neće biti, ja sam malo drugačija. Nisam ni tako vaspitana. Ja idem kroz karijeru idem glasom. Za takve stvari imam mog Tomu i sa njim radim sve što želim. Da se razumemo, ja nemam problem ni sa čim što neko radi. Svako ima prava u svom životu da radi kako želi, samo da meni ne utiče na egzistenciju.

Toma bez zadrške o estradi

Toma Panić već godinama je menadžer supruzi Nadeždi Biljić i zajedno sa njom radi na njenoj pevačkoj karijeri.

Više puta se u medijima spekulisalo da joj uzima novac i da taj posao obavlja samo kako bi je koristio zbog popularnosti i para, a Panić je prošle godine rešio da prvi put za Kurir u emisiji "1na1" odgovori svim zlim jezicima i otkrije istinu o finansijama ali i brutalnoj borbi na estradi.

"Ne znam odakle ljudima da ja nemam"

- Ne tangiraju me komentari uopšte. Prenose mi ljudi sve i svašta. Ne znam otkud ljudima da ja nemam nešto i ko me je predstavio tako. Neki učesnici u rijalitiju, koliko znam, nemaju ni svoj auto... Ja sam neko ko je od starta imao i svoj auto i svoj dom, kuća u Svilajncu je na moje ime. Ne znam odakle ljudima da ja nemam?! Ja nisam ni buržuj, ni milioner, ćao! Ja se nikada tako nisam ni predstavljao... Ali odatle je potekla priča da ja njoj uzimam, jer navodno nemam... - govorio je Toma i dodao:

1/7 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: Dj.Djoković, Privatna arhiva, ATA images

- Dešavalo se da je jedan menadžer, imao je već mušku pevačku zvezdu, dok je žensku hteo da skloni. Rekao mi je da će tu pevačicu baciti u stranu, kako bi Nadežda nastupila uz tog pevača... Naravno da nismo pristali. Taman posla, karma je čudo. U životu ne bih uradio tako nešto, da sklanjamo nekoga zbog Nadežde, pa to su u njoj radili... Zbog nekih okolnosti, Nadežda nema hit, a kada se to desi biće na tronu, to je ono malo što joj fali. Ljudi koji treba da rade pesmu kažu za sebe da su umetnici, a traže kaparu 1.000 evra, to nije problem, ali da pesma bar bude gotova, a ne da čekamo po nekoliko meseci. Želim da znam šta plaćam. Ali postoje prioriteti, nekome mora album da se uradi odmah, a neko može da čeka do iznemoglosti. Hvala svim ljudima koji su bili direktni i rekli mi odmah da nešto ne može i zašto... - govorio je Panić.