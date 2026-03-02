Slušaj vest

Luna Đogani sa suprugom Markom Miljkovićem nalazi se trenutno na Maldivima odakle ne mogu da se vrate zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja vazdušnog prostora u većem delu Ujedinjenih Arapskih Emirata. 

Luna Đogani
Luna Đogani Foto: Printscreen

Luna je istakla da je uplašena zbog cele situacije jer su zaglavljeni na Maldivima. 

- Naš let za sutra je otkazan kao što smo i očekivali. Za sada nemamo nove karte i nove ponude za let jer je svuda haos. Uplašena sam iskreno zbog cele situacije jer smo zaglavljeni ovde, a porodica i deca su mi u Srbiji. Nadam se uskoro nekoj informaciji ili nekim kartama u što skorije vreme - napisala je Luna.

djogani_rodjendan_11122024_0105.JPG
Luna i Marko zarađuju od jutjuba
Luna Đogani
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered-Recoveredaaa.jpg