Slušaj vest

Elvir Aljičević, pevač crnogorskog porekla koji je rođen je u Luksembru, a živi u Švedskoj, u poslednje vreme privlači sve veću pažnju.

Dok nije prošle godine izbrisao svoj nalog na TikToku sa 11 miliona pratilaca, važio je za jednog od najpopularnijih TikTokera u skandinavskim zemljama.

Sa 19 godina je izabran za nalepšeg Šveđanina u izboru za Mistera Švedske. Na svetskom tekmičenju za Mister Universe na Filipinima je pobedio u kategoriji najkomercijalniji muški model na svetu.

Nova nada

Elvir Aljević probija se na estradu Foto: Hovan Sarok

Kao model na svetskim modnim pistama je promovisao najveće modne brendove, a uvek je voleo muziku.

Balada "Ne daj" je njegov prvenac, a baladu kao kompletan autor potpisuje Dražen Damjanović.

Elvir sada snima spotove za još 3 pesme, dok su ostale pesme su za svetsko tržište i studijski završene. Jedna od njih je otpevana na turskom jeziku i za tursko je tržište. S obzirom na njegovu popularnost u svetu mode ali i na društvenim mrežama, za izdavanje pesama za strane pesme stižu ponude od najvećih izdavača iz Turske.

Ne propustiteStarsDRAGANA MIRKOVIĆ SE POJAVILA NA PRIJEMU U BEČU POVODOM DANA DRŽAVNPSTI SRBIJE: Folk kraljica zaigrala kolo i oduševila sve VIDEO
IMG-20250905-WA0171.jpg
StarsACA KOS OBJAVIO SLIKU SA ČEDINOM BIVŠOM ŽENOM! Poziraju zagrljeni, a Jelena skockana do bola sa crvenim karminom
Čeda Jovanović i Aca Kos u Amidžiju
StarsEKSKLUZIVNI PAPARACO DRAGANE MIRKOVIĆ! Pratili smo folk zvezdu po Beogradu - evo s kim provodi vreme i gde boravi dok je u prestonici
Dragana Mirković
StarsEVO KOLIKO JE VISOKA DRAGANA MIRKOVIĆ! Mnogi nisu znali ovaj podatak
Dragana Mirković

Đoletu i Vesni navodi o razvodu napravili haos od života: Par otvorio dušu i progovorio o svemu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević