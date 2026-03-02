Slušaj vest

Elvir Aljičević, pevač crnogorskog porekla koji je rođen je u Luksembru, a živi u Švedskoj, u poslednje vreme privlači sve veću pažnju.

Dok nije prošle godine izbrisao svoj nalog na TikToku sa 11 miliona pratilaca, važio je za jednog od najpopularnijih TikTokera u skandinavskim zemljama.

Sa 19 godina je izabran za nalepšeg Šveđanina u izboru za Mistera Švedske. Na svetskom tekmičenju za Mister Universe na Filipinima je pobedio u kategoriji najkomercijalniji muški model na svetu.

Nova nada

1/4 Vidi galeriju Elvir Aljević probija se na estradu Foto: Hovan Sarok

Kao model na svetskim modnim pistama je promovisao najveće modne brendove, a uvek je voleo muziku.

Balada "Ne daj" je njegov prvenac, a baladu kao kompletan autor potpisuje Dražen Damjanović.

Elvir sada snima spotove za još 3 pesme, dok su ostale pesme su za svetsko tržište i studijski završene. Jedna od njih je otpevana na turskom jeziku i za tursko je tržište. S obzirom na njegovu popularnost u svetu mode ali i na društvenim mrežama, za izdavanje pesama za strane pesme stižu ponude od najvećih izdavača iz Turske.