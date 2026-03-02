Slušaj vest

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina sa ćerkom trenutno borave na Maldivima, odakle ne mogu da se vrate u Srbiju zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja vazdušnog prostora u većem delu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Katarina Lazić se oglasila na Instagramu i otkrila da moraju da traže alternativno rešenje kako bi se vratili u Beograd.

- Šalu na sranu, zbog situacije koja se trenutno dešava u Dubaiju, nemoguće je da se vratimo kako je planiranom. Trenutno tražimo neki slobodan i prihvatljiv let, ono što znamo je da ćemo morati da ostanemo koji dan duže, i da ćemo najverovatnije leteti preko Šri Lanke, Singapura i Istanbula. Neplanirani put oko sveta - napisala je pevačeva supruga. 

Katarina i Darko Lazić na Maldivima Foto: Printscreen/Instagram

- Dosta vas se raspituje i ko snosi troškove smeštaja i karti. Dubai plaća ljudima koji su tamo zaglavljeni smeštaj koliko god moraju da ostanu, ali nama koji smo van Dubaija ne. Znači mi sami plaćamo smeštaj, kao i novu kartu, samo polovina karte koja nam propada će biti refundirana - dodala je.

 Luna uplašena

I Luna Đogani sa suprugom Markom Miljkovićem nalazi se trenutno na Maldivima odakle ne mogu da se vrate.

- Naš let za sutra je otkazan kao što smo i očekivali. Za sada nemamo nove karte i nove ponude za let jer je svuda haos. Uplašena sam iskreno zbog cele situacije jer smo zaglavljeni ovde, a porodica i deca su mi u Srbiji. Nadam se uskoro nekoj informaciji ili nekim kartama u što skorije vreme - napisala je Luna.

Ne propustiteStarsIMAO 170 KG, BEZBROJ SAOBRAĆAJNIH NEZGODA, SKANDALE I PUNO ŽENA, A EVO KAKO IZGLEDA NAKON SVEGA: Darko Lazić skinuo odeću i pokazao nam realnu sliku
Screenshot_49.jpg
StarsDARKO LAZIĆ I KATARINA POBEGLI NA KRAJ SVETA! Nakon 13 sati leta stigli na rajsko ostrvo, jednom fotografijom zakucali čitav internet
Darko Lazić i Katarina Lazić
StarsDarko Lazić ulaže milione u naslednika! Aleksej trenira sport gde se obrće najveći novac na svetu, isplivale FOTKE sa licu mesta
Darko Lazić tvrdi da zna da vozi auto
StarsDARKO LAZIĆ USRED NASTUPA OTIŠAO SA SCENE! Pevač prišao supruzi u ponoć u novogodišnjoj noći, gromoglasan aplauz za Kaću! (VIDEO)
Screenshot 2026-01-01 010715.png