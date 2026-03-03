Slušaj vest

Igor X svojevremeno je harao estradnom scenom, a onda se naglo povukao iz medija i nestao.

Nastavio je da se bavi muzikom, ali van kamera.

Maneken u spotu

Pevač je govorio o muzičkim počecima, otkrio kako je došlo do spota sa bivšom partnerkom Minom Kostić i ispričao kako je došlo do prve saradnje.

- Tada sam upoznao Minu, u kafiću gde je pevao Adil. Cela naša priča je krenula jer je tražila manekena za spot, ali ja sam to odbio. Kasnije sam se predomislio, mislio sam da je to pametno, da me bude svuda. Dejan Milićević je radio spot i desilo se sve spontano. Njegova ideja je bila da se skinem i snimam ispod tuša. Spot je bio bum, bio je komentarisan, zapažen. Da sam možda drugačije radio, možda bi karijera moja bila drugačija. Ne treba po svaku cenu da se bude u medijima. Mnoge neistine su se pisale o meni i to uz moju saglasnost, ali ja sam mislio da je to tako pametno. Tada nisam bio svestan da to što si zastupljen u medijima ne znači nužno ništa. Kada me je najviše bilo ja nisam mogao to da unovčim - pričao je Igor za Hype.

"Želeo sam naslovnu stranu"

Kostić je priznao da pare za snimanje spota sa Minom nije uzeo, ali i da li je istina da je za intimu uzimao novac.

- Nisam uzeo pare za spot, Mina me je pitala, ali ja nisam hteo. Ne kajem se. Nikada nisam naplaćivao s*ksualne usluge, to je samo bila laž u nizu u medijima. Ali ja sam na to pristao, da bih dobio naslovnu stranu. Lepo su me ljudi pitali, ja sam mislio tada da je to okej, mislio sam da u to niko neće da poveruje. Tek kasnije sam shvatio da sam pogrešio i da ljudi u sve veruju - govorio je pevač za Hype.