Slušaj vest

Nadežda Biljić govorila je o svom suprugu Tomi Paniću.

Pevačica je otkrila kada je shvatila da je on ljubav njenog života i prisetila se početka veze.

"Toma ne voli da priča mnogo"

Nadežda je evocirala uspomene i podsetila se trenutka kada je prvi put ugledala Tomu.

- Sad će Toma misliti da foliram, ali ja sam znala da je on muškarac za mene prvi put kad sam ga videla. Iskreno, prvo sam rekla da nikada ne bih bila sa njim, a kad smo progovorili dve rečenice, pomislila sam: "Ovo je čovek mog života". Toma ne voli da priča mnogo, on više delima dokazuje - govorila je Nadežda za full screen media i dodala:

1/7 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: Dj.Djoković, Privatna arhiva, ATA images

"To je breme njegove lepote..."

- Život nas je uvek nekako spajao, da budemo blizu. Mi smo čak i u rijaliti, kad je bio karantin, došli jedan za drugim. Uvek smo mi imali poseban odnos, lepo smo pričali. Imala sam frku malo, on je tada bio u fullu, maneken, lep. On je i sada dobar frajer. Nekako mi je tad sve bilo čudno, bila je neka igra toplo - hladno. Desio se rođendan Rade Vasić, tada smo se prvi put poljubili. Sutradan se hvatao za glavu. Šalu na stranu, kod nas je baza kompletnog odnosa bilo prijateljstvo. Mnogo smo pričali, bili iskreni... Znam mu šifru telefona, imamo čak i zajednički telefon... Svesna sam ja da sam sa dobrim frajerom, ne mogu da izbegnem to da mu prilaze devojke i da ga gledaju. To je breme njegove lepote i nemam taj problem.

"Nisam hteo da talenat i harizma propadnu"

Toma Panić se nedavno dotakao i jako teškog perioda kada je Nadeždina karijera u pitanju.

Foto: Printscreen

- Svi kažu da smo Nadežda i ja izabrali teži put, a ja bih rekao da je to pravi. Kod drugih ljudi cilj opravdava sredstvo, a kod nas dvoje ne. Nudio sam je na početku drugim menadžerima, svi su odbili. Naišao sam na to ili da nemaju vremena ili da nisu zainteresovani. Nisam mogao da takav talenat i harizma propadnu, jer ja sam to već prošao kroz košarku. Tada smo se dogovorili da mi radimo kao tim i idemo dalje. Odbili su nas kada nismo imali za pelene. Bilo je momenata kada sam prodavo svoja dva automobila da bi ona snimila pesmu. Bilo je svega, o kakvoj krađi para se tu priča. Nadežda nije bila zvezda, nije zarađivala velike pare, nije bilo lako na samom početku. Bila je radna pevačica, nije nastupala pod imenom i prezimenom, lako je uzeti gotov proizvod.