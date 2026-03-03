Slušaj vest

Ana Ivanović će 2025. godinu definitivno moći da svrsta u najturbulentnije i najgore u svom životu. Nakon što je okončala brak s Bastijanom Švajnštajgerom, njoj je krajem prošle godine propao i privatni biznis nakon tri godine poslovanja.

Foto: KYLE GRILLOT/EPA, Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako ekskluzivno saznajemo od izvora bliskog nekadašnjoj teniserki, ona je u posao s kozmetikom uložila čak tri miliona evra, koji su joj nepovratno propali.

Ipak, glavni razlog ovog poslovnog debakla, pored loše prodaje, jeste i njen bivši suprug Švajnštajger, koji je nakon razvoda od Ivanovićeve tražio polovinu novca od zarade, na šta ona nikako nije htela da pristane.

Foto: Darko Radulović

- Ana je u posao s prirodnom kozmetikom, koja se prodavala i onlajn, ali i u prodavnicama od Nemačke i Austrije, pa do Srbije uložila tri miliona evra. To je prvih godinu-dve išlo dosta dobro, ali je s vremenom interesovanje kupaca opalo, a tome su doprinele i visoke cene proizvoda. Ipak, Ana bi tu priču nekako i izgurala da se u sve nije umešao njen tada već bivši suprug Bastijan, koji je nakon razvoda od nje zahtevao i deo kolača od ovog posla. On je od nje tražio čak polovinu zarade od prodaje kozmetike, a izgovor mu je bio da joj je mnogo pomogao u promociji tih proizvoda i da je zahvaljujući njemu prodaja u početku išla odlično. Tačno je da je Ana njega pominjala u intervjuima kada je promovisala ove proizvode, ali to je bilo sve - priča naš sagovornik, pa nastavlja:

- Švajni nije dao ni evro svojih para za taj biznis, a kad je Ana čula da on od nje traži skoro 1,5 miliona evra, bukvalno je ostala u šoku. To ju je baš potreslo i dodatno razočaralo u svoj onoj agoniji i javnoj sramoti koju joj je priredio, kad se saznalo da ju je tokom braka prevario. Naravno, Ana za to nije htela ni da čuje, jer je u ovaj biznis isključivo uložila svoj novac, koji je zaradila tokom svoje sportske karijere i sponzorskih ugovora koje ima. Ipak, kako je on i dalje insistirao na tome da mu da deo novca, Ana je sazvala hitan sastanak sa svojim timom. Tu su pregledali sve rezultate iz prethodnog perioda i kad su sve stavili na papir, shvatili su da su zarada i korist od tog posla mnogo manji nego što se prvobitno očekivalo. Odmah su se svi dogovorili da se na ovaj biznis stavi tačka. Rezultat je bio da je sva proizvodnja naglo prekinuta, da su preostali proizvodi povučeni iz drogerija, a da je ubrzo ugašen i sajt ovog brenda, koji više ne postoji. Iako je u početku bila jako tužna zbog svega jer je u ovaj posao uložila mnogo vremena i novca, sada je nastavila dalje i okrenuta je ka drugim stvarima. Najvažnije joj je bilo da Bastijan nije uspeo u svom planu i da od nje nije uspeo da na ovaj način dođe do novca, koga ionako ima previše - zaključio je naš izvor.

Foto: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia

Pokušali smo da stupimo u kontakt s glavnim akterima naše priče, ali nam se oni nisu javljali na pozive.

Nekadašnja teniserka, podsetimo, u oktobru prošle godine je objavom na Instagramu potvrdila da gasi privatni biznis nakon tri godine poslovanja.

- Vreme je da se pozdravimo! Ponekad zbogom znači i pravljenje mesta za novo. Naše zajedničko putovanje sa Ana Ivanović "Nečural performans" privodi se kraju. Zatvaramo našu onlajn prodavnicu u novembru. Od srca vam zahvaljujemo na vernosti i strasti za nekomplikovanu kozmetiku visokih performansi - napisala je Ivanovićeva na stranici kompanije.

1/5 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger u žiži interesovanja Foto: Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia, Instagram, EPA / Andrej Cukić, Sebastian Bach / imago sportfotodienst / Profimedia

Ana je svojevremeno za Kurir govorila koliko joj je bilo teško da se nakon megauspešne teniske karijere upusti u preduzetničke vode.

- Kada sam završila s teniskom karijerom, oduvek sam znala da želim da se bavim nečim drugim. I to nečim što je malo drugačije od karijere koju sam do tada imala. I zaista sam imala sreću jer mi je tenis otvorio mnoga vrata i neke nove mogućnosti. Ova ljubav prema kozmetici i nezi je nešto što sam godinama stvarala. Svakako, tu je i zdrav način života i ta prirodnost i odgovornost prema planeti je nešto što je deo mog svakodnevnog života. To mi je bio veliki izazov. I dalje učim, i dalje se razvijam, ali uživam u tome. Bastijan me, otkad je i sam počeo da koristi moju kozmetiku, stalno pita čemu služi koji proizvod i na svako pakovanje piše broj, šta je prvo, a šta drugo, kako bi znao kojim redom treba da ih koristi - kroz smeh nam je tad priznala Ivanovićeva.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger - pukla velika ljubav Foto: StepanPopov/Shutterstock, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Kurir.rs

Ana i Švajni za vreme ljubavi: