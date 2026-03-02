Slušaj vest

Igor X govorio je o odnosu i ljubavi sa Minom Kostić.

Pevač se podsetio početka i priznao zašto se rastao sa pevačicom.

"Nismo se nikada venčali"

- Mina i ja smo bili u vezi 6 mesewci kada je zatrudnela. Tada smo i živeli zajedno. Kasnije se rodila Anastasija, a rastali smo se kada je imala godinu dana. Nismo se nikada venčali, imali smo i isto prezime. Bilo je jako turbulentno. Bilo je tu svega, snimanje emisija, albuma, pesama, nismo imali vremena... Ne znam ko je koga više voleo. Ne postoji stvar zbog koje smo se Mina i ja razišli, to je skup i niz situacija koje su se desile - pričao je Igor za Hype i dodao:

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Marina Lopičić, Kurir, Marina Lopičić, Printscreen/Youtube

- Bio sam presrećan kada sam saznao da je Mina trudna. Da je spomenula kiretažu u tom trenutku jeste, ali to nije bilo ozbiljno, to je bilo u nekoj nervozi. Nije dolazilo u obzir da se tako nešto desi. I kad smo se Mina i ja rastali viđao sam je, bio sa njom i trudio se da ona i Anđela, moja ćerka iz prvog braka budu vezane. Nikada nisam davao propisanu alimentaciju već sam uvek bio tu za njih i davao koliko treba. Nismo imali zajedničku imovinu, a za starateljstvo se nisam mešao, smatrao sam da majka treba da bude uz dete, a da je i otac prisutan - govorio je Kostić.

"Ne zameram Mini ništa"

Kostić je otkrio kakve je probleme imao sa Minom, te je otkrio kako su izgladili odnos.

1/16 Vidi galeriju Mina Kostić nekad i sad Foto: PrinScreen/Youtube

- Iz ovog ugla danas, ne zameram joj ništa. Dok nisam presekao, ja sam sto puta sa njom pričao. Trudio sam se da zadržim odnos, da bar moje drugo dete živi u zajednici. Sama je rekla nedavno da je to odbacivala, nije htela da me čuje. Kada sam presekao, ona je počela da se trudi, ali tada je bilo kasno. Možda je ona pokušala meni da napravi pakao od života, ali nije uspela, to mogu samo ja - govorio je Igor za Hype i dodao:

1/7 Vidi galeriju Igor X Foto: Printscreen, Damir Dervisagic

- Pokušala je u jednom trenutku da brani da viđam ćerku. Otišao sam u nadležne institucije i rešio to. Meni je to bilo teško i neprijatno, ja sam takav, jer su meni deca bitna. Nikada mi nije palo napamet da ja njoj oduzmem dete. I kada sam otišao u socijalnu službu, tražio sam svoja prava i tražio da viđam svoje dete, a ne da joj uzmem starateljstvo ili joj zabranim bilo šta. Kasnije je shvatila neke stvari i izgladili smo odnose i funkcionisali smo bez bilo kakvih institucija.