Nadežda Biljić prisetila se najtežeg perioda u životu, a to je porođaj koji se iznenada dogodio u 28.nedelji.

Pevačica je govorila o bolnom trenutku i opisala kroz kakvu agoniju je prošla.

"Frižider nam je bio prazan dok sam bila trudna"

Biljićeva nije krila koliko je bilo teško i njoj i Tomi, a nikoga oko njih nije bilo.

- Frižider nam je bio prazan kad sam bila trudna. Sva su nam vrata zatvorili, jako nam je bilo teško. Bili smo u Beogradu, ali su pomagali naši roditelji. Porodila sam se hitnim carkim rezom u 28. nedelji trudnoće. Dobila sam šećer u trudnoći, a imala sam i fizički deformitet materice, ali ja to do tada nisam znala. To sam saznala na prvoj kontroli nakon porođaja. Genetski sam nisko nosila bebu, imale smo potpuno isti porođaj mama i ja. Ona sa mnom, a ja sa svojim detetom - pričala je Nadežda za full screen media.

Detalji porođaja

- Dogodilo se to da se mamin porođaj kao preslikao na mene. Identična stvar mi se dogodila. Otišla sam na ultrazvuk a završila na porođaju. Pregledala me je doktorka, pa još jedan doktor, pa još jedan i na kraju su mi rekli da moram odmah na carski rez. U tom trenutku smo oboje bili životno ugroženi, ali meni je samo dete bilo važno. Za njega je moj stomak bio ubistvo. Samo sam želela da ga spasim. Porodila sam se, on je imao kilogram i trideset i bio je u inkubatoru - govorila je Nadežda za full screen media.

Foto: Printscreen/Instagram

"Ne treba siliti decu"

Nadežda je otkrila i kako danas uživaju sa svojim sinom.

- Moje dete je danas sasvim normalno. Kaska u motorici, sklapanju rečenica. Zna ko je mama, tata, peva pesmice, ima komunikaciju, prepoznavanja... Biće to sve okej. Kada je počeo da priča bili smo nikad srećniji. Ide kod defektologa, kad ne možeš sam, postoje ljudi koji mogu da ti pomognu, koji su stručni za to. Nisu sva deca ista i svako poređenje je sasvim besmisleno. Ne treba siliti decu, polako. Naučićemo. Svaki dan je sve bolje, meni je u cilju da jednog dana bude dobar i samostalan čovek - dodala je pevačica.

Problemi na estradi

Nadežda je takođe pričala o karijeri, problemima, te se dotakla i jednog razgovora sa tadašnjim čelnikom Granda, Sašom Popovićem.

"Menadžeri su me u startu škartirali"

- Nisam se nikada laktala. Nisam tako vaspitana. Otac me je drugačije vaspitavao, za mene je laktanje nekultura. Kada su to meni radili, vratio im je život. Ja sam jedno vreme lepo radila sa Darkom Lazićem i odjednom je puklo. Kasnije sam sve manje poziva imala i jednom prilikom sam otišla u kancelariju kod Saše Popovića i rekla: "Ne mogu više da čekam, da čekam da padne plafon, ja moram da radim j er ja od ovoga živim", on je na to meni odgovorio: "Nađa, slabo poziva imam za tebe, neće te ljudi". Meni je to bilo čudno jer sam imala neverovatan broj glasova. Ne znam da li je miniranje ili nije... Menadžeri su mene u startu škartirali, uvek između redova govorili da nisam fizički dovoljno dobra - govorila je Nadežda za full screen media.