U porodičnom domu jedne influenserke , mada će mnogi reći da je preciznije nazvati je starletom, ovih dana vlada prava drama. Komšinice šapuću po haustoru, telefoni ne prestaju da zvone, a storiji misteriozno nestaju brže nego što su objavljeni. Sve je, navodno, počelo kao bezazlena šala, ali se pretvorilo u ozbiljan skandal koji je završio, ni manje ni više, nego u rukama policije. Glavna akterka ove priče, koju ćemo zbog mira u kući nazvati Šuškalica, i njena verna saveznica Mućkalica odlučile su da se obračunaju s nekadašnjom bliskom prijateljicom Gracijom. Umesto otvorenog razgovora, izabrale su daleko perfidniji metod foto-montaže eksplicitnog sadržaja koji su potom kružio u zatvorenim krugovima, a pretilo je da dospe i mnogo dalje. Ono što je trebalo da bude "mala osveta" preraslo je u ozbiljan problem. Izvori bliski situaciji tvrde da je panika nastupila onog trenutka kada je Gracija saznala šta se dešava i odlučila da stvar ne rešava privatno, već pravnim putem. Tada su, kažu, telefoni počeli da se gase, nalozi da se zaključavaju, a priča da dobija sasvim drugačiji ton od samouverenog podsmeha do zabrinutog ćutanja.



Nadležni organi su, prema dostupnim informacijama, već obradili slučaj i prikupljaju dokaze. U igri su ozbiljne optužbe, jer se ovakvi postupci ne tretiraju kao trač partija, već kao krivično delo s potencijalno ozbiljnim posledicama.

Da li će se nekadašnje prijateljstvo zauvek pretvoriti u sudski spor i hoće li Šuškalica i Mućkalica uspeti da se izvuku iz ove situacije, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno: u svetu društvenih mreža, gde se reputacija gradi godinama a ruši u sekundi, ova priča će se još dugo prepričavati po kuloarima.

No, dok se ovo ne završi po zakonu i pravdi, da vam najavim da trenutno radim na jednom mnogo ozbiljnom slučaju. Javila mi se jedna dama iz susedne države. Ima problem s mužem jedne muzičke zvezde. Ko će ga znati šta se sve tu izdešavalo. Nisu tu čista posla. Ko bi rekao da se sprema spektakl i prava zavrzlama. Trenutno radim na prikupljanju svih elemenata kako bih vam, drage moje abronošice, sve lepo predočila. Ta afera će da pukne kao bomba. Nije lako istraživati ovakve pikanterije, nadam se da me razumete, pa ćete se strpeti do sledeće nedelje. A onda ide prava poslastica.

Do tada, budite mi lepe, dobre i vodite računa jer iza svakog ugla vreba... Mala šala.