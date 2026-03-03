Slušaj vest

Porodična drama Aleksandra Stanimirovića, poznatog kao Aca Amadeus, ne prestaje. Muzičar je trenutno u Australiji, odakle se i oglasio za Kurir televiziju, nakon što ga je ćerka Vaska javno optužila za fizičko i psihičko nasilje koje, kako je rekla, ona i njena majka, dugo trpe.

Sad se za Kurir oglasila i Acina bliska prijateljica Maja A., koja je prisustvovala nekim nemilim scenama između oca i ćerke, kad je čula kako Vaska vređa i psuje muzičara.

- Sa Acom se družim godinu i jače. Dosta vremena smo proveli zajedno. Znam koliko je pričao o ženi, a to što se provlači da ju je varao, mogu da kažem da sam bila prisutna u društvu gde je bilo mnogo devojaka, nijednu pipnuo nije, niti je imao druge žene. On je konstantno pričao o ženi i detetu. Znam koliko je patio za detetom.

Jeste li vi upoznali njegovu ćerku Vasku?

- Jesam. Vaska je slatka. Bila sam za to da se pomire i detetu sam slala poruke da pokaže mami gde sam htela da razgovaram s njom. Od srca sam poslala poruku. Videla ju je Acina tetka, ona se rasplakala, a žena ju je iskulirala. I dete je pljunulo na sav moj trud. Bila sam za to da se pomire. Bila sam prisutna kad je dete njemu svašta izgovorilo i pokazalo agresivnost u ponašanju. Jedno veče smo se čuli s Vaskom. Bila je super, puna ljubavi s tatom, razgovor savršen. Posle dva dana kao da je demon ušao u nju. Sigurna sam da majka stoji iza svega. Ona je prosvetni radnik, a dozvolila je da joj ćerka ne završi školu. Da li je to normalno? Da li ste videli snimak koji je Vaska objavila na Tiktoku? To dete ima 19 godina, sedi sad kod kuće s majkom, ne izlazi napolje.

Kojoj svađi ste prisustvovali?

- Otišli smo do jednog Acinog stana, a kad smo ušli, videli smo njihove stvari. Dete je tad insistiralo da se pomiri sa ocem. Vaska je došla, a u stvari ju je poslala majka da ukrade ključeve od svih stanova, sve papire, dokumentaciju od tih stanova. Bili smo u čudu kad smo našli te ključeve i sve papire. Povezali smo da majka stoji iza svega.

Gde su tada živele?

- Otišle su u Blace. Da li je normalno da neko ko živi u Beogradu i ima tolike stanove u Beogradu, proda stan u Beogradu i ode u Blace, a pritom tamo nema rodbine?!

Njih dve su tamo zajedno živele?

- Od februara možda do aprila, maja su bile tamo, a onda se Aci žena vratila. Nisam obaveštena da su tad imali problema. A da je on nju tukao, morala bi da ima neke dokaze. Gde su slike, gde su povrede? Od toga nema ništa. I da li bi se žena vraćala da se to desilo? Aca i žena su živeli zajedno, a dete s drugaricom i s drugom. Tada odlučuju da prodaju stan i odu u Blace. Sve je bilo kako treba do trenutka kad dete dolazi i saopštava da ide u Nemačku da na sajtu Sinderela proda nevinost. Aca je odlepio, a majka je bila u fazonu da nema tako bolestan mozak da razmišlja da će ona to da uradi.

Rekli ste da ste prisustvovali nemilim scenama?

- Da, kad smo bili u tom stanu u Beogradu. On je odmah pozvao advokata kad je našao te ključeve. Dete je došlo i lupalo na vrata. Šta je sve ocu izgovorila... Puštala mu je Cecinu pesmu "Kukavica". Nismo otvorili vrata jer je on tada imao zabranu prilaska ženi i ćerki.

Šta se dogodilo?

- Vaska je došla s drugaricom i s nekim dečkom. Taj dečko je uzeo sekiru i razvaljivao je vrata. Vaska je imala kod sebe elektrošoker i bokser. Umešala se i policija. Mala je i mene vređala, nazivala me prostitutkom. Ja sam zvala policiju.

Šta oni žele od Ace?

- Oni samo prijavljuju i hoće da od njega naprave idiota, da napravi neku glupost. Moje mišljenje je da to sve čine da bi on završio u zatvoru, a one da se dokopaju cele imovine.





Izrečene mere zbog nasilja Aci sedam puta zabranjen prilazak porodici Kurir je krajem prošle nedelje objavio članak o tome da je Aci Amadeusu za godinu dana čak sedam puta izrečena zabrana prilaska bivšoj supruzi S. S. i ćerki Vaski, nakon prijava za nasilje koje su one podnosile.

Osnovni sud u Nišu je 30. decembra 2024. izrekao hitnu meru zabrane prilaska, a nova odluka doneta je 13. marta 2025, uz obrazloženje da postoji rizik od ponavljanja nasilja. Mera je produžena 22. marta 2025. zbog novih prijava, dok je 9. maja 2025. sud utvrdio postojanje psihičkog nasilja nad ćerkom. Dana 19. maja 2025. S. S. je svedočila pred sudom i dostavila medicinsku dokumentaciju.

U izjavi od 27. decembra 2025. Stanimirović je negirao pretnje, tvrdeći da su prijave posledica ličnih i imovinskih sporova. Sud i policija su, prema spisima, u više navrata procenili da postoji rizik od nasilja, zbog čega su mere zaštite sedam puta izricane i produžavane.