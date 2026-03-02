Slušaj vest

Novi Sad u subotu nije spavao - Senidah je održala spektakularan koncert u SPENS-u i još jednom potvrdila status jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvezda današnjice. Pred prepunom dvoranom, publika je od samog izlaska na binu do poslednjeg takta pevala u glas, dok je atmosfera tokom večeri dostizala nivoe kakvi se retko viđaju na domaćoj koncertnoj sceni.

Već satima pre početka koncerta prostor oko SPENS-a bio je ispunjen fanovima koji su pristizali iz celog regiona, a energija se prelila i u dvoranu čim su se ugasila svetla. Tokom gotovo dva i po sata, Senidah je nizala hit za hitom - od pesama koje su obeležile početak njene karijere do numera koje se nalaze na njenom poslednjem albumu „Sen i Dah“, dok ju je publika pratila od prvog do poslednjeg stiha, uz snažne ovacije i gromoglasne aplauze.

1/8 Vidi galeriju Novi Sad u subotu nije spavao - Senidah je održala spektakularan koncert u SPENS-u i još jednom potvrdila status jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvezda današnjice. Pred prepunom dvoranom, publika je od samog izlaska na binu do poslednjeg takta pevala u glas, dok je atmosfera tokom večeri dostizala nivoe kakvi se retko viđaju na domaćoj koncertnoj sceni. Foto: Live Production

Jedan od vrhunaca večeri bio je izlazak specijalnog gosta Cobyja, sa kojim je izvela zajedničke hitove „4 strane sveta“ i „Siroče“, što je izazvalo potpuno oduševljenje i horsko pevanje gotovo 10 hiljada ljudi u krcatom SPENS-u.

Snažna konekcija između Senidah i publike obeležila je veče - energija koja se razmenjivala sa bine i iz publike, bez dileme bila je najveći utisak koncerta i prizor koji se retko viđa. Tokom večeri Senidah je u više navrata prilazila publici i potpisivala autograme usred nastupa, brišući granicu između izvođača i fanova, dok je njen bend isporučio vrhunski, eksplozivan zvuk koji je dodatno podigao atmosferu.