EVO ŠTA SE DEŠAVA SA SLOBOM I JELENOM KOJI SU ZAROBLJENI ZBOG RATA! Danima bili u agoniji, a sada saopštene ove vesti
Letovi preko Dubaija su otkazani zbog zatvaranja vazdušnog prostora iznad Persijskog zaliva, a kako saznajemo, osmoro Srba je uspelo da pronađe let za Srbiju, a među njima su pevač Sloba Radanović, njegova supruga Jelena i njihova deca.
Naime, Vladimir Silbaški, instruktor ronjenja i turizmolog, otkrio nam je da je on na istom ostrvu na kom je i Luna Đogani, ali ona nije uspela da nađe alternativni let, tako da je i dalje zaglavljena.
S druge strane ističe da će Jelena i Sloba sa decom uskoro krenuti kući, a njihov let je preko Singapura.
Luni otkazan let
Ona se sada oglasila, vidno uznemirena, i otkrila da im je let ponovo otkazan.
Luna je istakla da je uplašena zbog cele situacije jer su zaglavljeni na Maldivima.
- Naš let za sutra je otkazan kao što smo i očekivali. Za sada nemamo nove karte i nove ponude za let jer je svuda haos. Uplašena sam iskreno zbog cele situacije jer smo zaglavljeni ovde, a porodica i deca su mi u Srbiji. Nadam se uskoro nekoj informaciji ili nekim kartama u što skorije vreme - napisala je Luna.
Marko je iznenadio putovanjem
Podsetimo, Marko je nedavno priredio ovo putovanje kao iznenađenje, a Lunu je u vili na plaži na krevetu sačekala romantična poruka: "Oko, srećan rođendan. Marko".
Miljković je otkrio da su uzeli vilu direktno na plaži, kao i da je ostrvo rezervisano samo za odrasle i nudi uslugu od pet zvezdica.
