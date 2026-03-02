Slušaj vest

Letovi preko Dubaija su otkazani zbog zatvaranja vazdušnog prostora iznad Persijskog zaliva, a kako saznajemo, osmoro Srba je uspelo da pronađe let za Srbiju, a među njima su pevač Sloba Radanović, njegova supruga Jelena i njihova deca.

Naime, Vladimir Silbaški, instruktor ronjenja i turizmolog, otkrio nam je da je on na istom ostrvu na kom je i Luna Đogani, ali ona nije uspela da nađe alternativni let, tako da je i dalje zaglavljena.

S druge strane ističe da će Jelena i Sloba sa decom uskoro krenuti kući, a njihov let je preko Singapura.

Luni otkazan let

Ona se sada oglasila, vidno uznemirena, i otkrila da im je let ponovo otkazan.

Luna je istakla da je uplašena zbog cele situacije jer su zaglavljeni na Maldivima.

- Naš let za sutra je otkazan kao što smo i očekivali. Za sada nemamo nove karte i nove ponude za let jer je svuda haos. Uplašena sam iskreno zbog cele situacije jer smo zaglavljeni ovde, a porodica i deca su mi u Srbiji. Nadam se uskoro nekoj informaciji ili nekim kartama u što skorije vreme - napisala je Luna.

Marko je iznenadio putovanjem

Podsetimo, Marko je nedavno priredio ovo putovanje kao iznenađenje, a Lunu je u vili na plaži na krevetu sačekala romantična poruka: "Oko, srećan rođendan. Marko".

Miljković je otkrio da su uzeli vilu direktno na plaži, kao i da je ostrvo rezervisano samo za odrasle i nudi uslugu od pet zvezdica.

